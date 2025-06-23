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انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بطهران إثر الضربات الإسرائيلية

انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بطهران إثر الضربات الإسرائيلية

2025-06-23 09:41:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت شركة الكهرباء في طهران بانقطاع التيار الكهربائي في أحياء بالمنطقتين الأولى والثانية بالعاصمة الإيرانية نتيجة العدوان الإسرائيلي.
بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أكثر من 100 ضربة جوية على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران خلال الساعتين الماضيتين.

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