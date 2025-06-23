السعودية تعلن إعدام مواطن أردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن اردني .



وقالت وزارة الداخلية السعودية:



نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الاثنين)، في منطقة تبوك، حكم القتل تعزيرًا، بشخص مصري الجنسية وشخص اخر اردني الجنسية، لتهريبهما أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة.



وأوضحت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.



وقالت "الداخلية" إنها إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.