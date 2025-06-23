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جسم طائر يخترق منزل في جرش - فيديو

جسم طائر يخترق منزل في جرش - فيديو

2025-06-23 09:41:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أظهر مقطع فيديو ، اليوم الاثنين، سقوط جسم غريب بمنطقة في محافظة جرش شمالي الاردن.
واكد شهود عيان من اهل المنطقة لموقع الوكيل الاخباري عدم وقوع اصابات بشرية فيما هرعت الاجهزة الامنية للمكان وفتحت تحقيقا بالحادثة .


وتاليا الفيديو :

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