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تشامبس بلاتينيوم جيم يفتتح أبوابه رسمياً في ديرفيلدز مول، واعداً بتجربة استثنائية في عالم اللياقة البدنية.
(MENAFN- AMC) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 يونيو 2025 – يُعلن ديرفيلدز مول عن الافتتاح الرسمي لتشامبس بلاتينيوم جيم، الوجهة الرياضية والصحية المتكاملة التي تمتد على مساحة 30 ألف قدم مربع، والمُصممة لتقديم تجربة فريدة من نوعها في مجال اللياقة البدنية على مستوى المنطقة. ومن المنتظر أن يفتتح الجيم أبوابه للعملاء في 20 يونيو 2025، في الطابق الأول بديرفيلدز مول.
جدير بالذكر أن تشامبس بلاتينيوم جيم، الذي أسسه أسطورة كرة السلة فادي الخطيب، يُعد وجهة متكاملة لعشاق الرياضة واللياقة البدنية في أبوظبي، بالتحديد في ديرفيلدز مول. وقد تم تصميم الجيم ليستوعب أكثر من 500 مشترك في الوقت ذاته، ويضم مرافق عصرية، ومعدات متقدمة من علامة Matrix، بالإضافة إلى برامج تدريبية مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يشرف على تنفيذها فريق من المدربين الدوليين ذوي الخبرة، لتقديم تجارب لياقة عالية الجودة تُلبي مختلف الاحتياجات والأهداف.
وفي هذا السياق، أوضح فادي الخطيب، مؤسس تشامبس بلاتينيوم جيم، أن الجيم لا يُمثل مجرد مساحة لممارسة الرياضة، بل يُجسّد رؤية متكاملة قائمة على قيم الالتزام، العزيمة والانتماء.
وصرح قائلاً "تشامبس بلاتينيوم جيم يطمح إلى ما هو أبعد من إعداد رياضيين محترفين، فهو يسعى إلى إلهام الأفراد لتحقيق التميّز في مختلف مجالات حياتهم، والمساهمة في بناء مجتمع قادر على تحقيق التوازن بين الصحة البدنية والتطور الشخصي".
وجهة رياضية متكاملة بمعايير عالمية:
يُوفّر تشامبس بلاتينيوم جيم تجربة استثنائية تعتمد على مرافق متطورة وبرامج مدروسة تهدف إلى تمكين كل عضو من تحقيق أهدافه البدنية والارتقاء بجودة حياته.
أما زوّار ديرفيلدز مول، فهم على موعد مع بيئة تدريبية عصرية تجمع بين أحدث المعدات وأفضل تقنيات التمرين في مجالات القوة، والمرونة، والتحمّل، في أجواء مصممة بعناية لتحفيز الإنجاز والاستمرارية.
من جانبه، أعرب السيد نبيل السكوتي، مدير عام ديرفيلدز مول، عن سعادته بهذه الإضافة الجديدة إلى المول، قائلاً:
"نحن متحمسون للغاية لتقديم وجهة رياضية متكاملة وملهمة لزوارنا. حيث تم تصميم تشامبس بلاتينيوم جيم ليكون مساحة شاملة تُرحب بالجميع، على اختلاف أعمارهم ومستويات لياقتهم وقدراتهم البدنية، في تجسيد واضح لالتزامنا بتوفير تجارب متنوّعة وغنية تلبي تطلعات جميع زوّار ديرفيلدز مول كما عاهدناهم".
ويأتي افتتاح نادي تشامبس بلاتينيوم جيم ليُعزّز من مكانة ديرفيلدز مول كوجهة متكاملة تجمع بين تجارب التسوّق والترفيه ونمط الحياة الصحي، مقدّمًا تجربة فريدة تلبّي تطلعات الزوّار من مختلف الفئات. ويمكن للجميع بدء رحلتهم في تشامبس بلاتينيوم جيم مباشرة في 20 يونيو الجاري.
حول ديرفيلدز مول:
يُعد ديرفيلدز مول أحد أشهر مولات أبوظبي وأكثرها استقطابًا للزوّار، حيث القيمة الحقيقة مقابل المال سواء للمقيمين أو للسياح. ويتميز بموقع استراتيجي بين منطقتي الشهامة والباهية عند مدخل أبوظبي – طريق أبوظبي السريع (E11) على مسافة قريبة من مدينة خليفة وشاطئ الراحة وقرية هيدرا ومناطق الريف السكنية. ويُقدم المول مجموعة متنوعة من تجارب السوّق والترفيه العائلي.
ويضم أكثر من 200 متجر، والعديد من العلامات التجارية المعروفة والتي تشمل: اتش آند ام، أديداس أوتليت، بوما أوتليت، سكيتشرز، أثليتس كو، ماكس، بي بي ز، هومز آر أس، بان هوم، هوم بوكس، ذا بودي شوب، فابي لاند، رويال سينما، سنتربوينت، وكارفور. مما يجعله وجهة متكاملة للتسوّق والترفيه وتناول الطعام.
كما يضم "ممشى المطاعم" تشكيلة واسعة من خيارات الطعام والمقاهي، منها: فيمَس ديفز، أوتانتيك كافيه، زمن بيروت، لابريوش، قصر الهند، أوف ذا هوك، بورصة كباب، بيتزا هت، ومطعم ومقهى تري بيان، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بنكهات عالمية وتجربة طعام ترضي جميع الأذواق.
جدير بالذكر أن تشامبس بلاتينيوم جيم، الذي أسسه أسطورة كرة السلة فادي الخطيب، يُعد وجهة متكاملة لعشاق الرياضة واللياقة البدنية في أبوظبي، بالتحديد في ديرفيلدز مول. وقد تم تصميم الجيم ليستوعب أكثر من 500 مشترك في الوقت ذاته، ويضم مرافق عصرية، ومعدات متقدمة من علامة Matrix، بالإضافة إلى برامج تدريبية مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يشرف على تنفيذها فريق من المدربين الدوليين ذوي الخبرة، لتقديم تجارب لياقة عالية الجودة تُلبي مختلف الاحتياجات والأهداف.
وفي هذا السياق، أوضح فادي الخطيب، مؤسس تشامبس بلاتينيوم جيم، أن الجيم لا يُمثل مجرد مساحة لممارسة الرياضة، بل يُجسّد رؤية متكاملة قائمة على قيم الالتزام، العزيمة والانتماء.
وصرح قائلاً "تشامبس بلاتينيوم جيم يطمح إلى ما هو أبعد من إعداد رياضيين محترفين، فهو يسعى إلى إلهام الأفراد لتحقيق التميّز في مختلف مجالات حياتهم، والمساهمة في بناء مجتمع قادر على تحقيق التوازن بين الصحة البدنية والتطور الشخصي".
وجهة رياضية متكاملة بمعايير عالمية:
يُوفّر تشامبس بلاتينيوم جيم تجربة استثنائية تعتمد على مرافق متطورة وبرامج مدروسة تهدف إلى تمكين كل عضو من تحقيق أهدافه البدنية والارتقاء بجودة حياته.
أما زوّار ديرفيلدز مول، فهم على موعد مع بيئة تدريبية عصرية تجمع بين أحدث المعدات وأفضل تقنيات التمرين في مجالات القوة، والمرونة، والتحمّل، في أجواء مصممة بعناية لتحفيز الإنجاز والاستمرارية.
من جانبه، أعرب السيد نبيل السكوتي، مدير عام ديرفيلدز مول، عن سعادته بهذه الإضافة الجديدة إلى المول، قائلاً:
"نحن متحمسون للغاية لتقديم وجهة رياضية متكاملة وملهمة لزوارنا. حيث تم تصميم تشامبس بلاتينيوم جيم ليكون مساحة شاملة تُرحب بالجميع، على اختلاف أعمارهم ومستويات لياقتهم وقدراتهم البدنية، في تجسيد واضح لالتزامنا بتوفير تجارب متنوّعة وغنية تلبي تطلعات جميع زوّار ديرفيلدز مول كما عاهدناهم".
ويأتي افتتاح نادي تشامبس بلاتينيوم جيم ليُعزّز من مكانة ديرفيلدز مول كوجهة متكاملة تجمع بين تجارب التسوّق والترفيه ونمط الحياة الصحي، مقدّمًا تجربة فريدة تلبّي تطلعات الزوّار من مختلف الفئات. ويمكن للجميع بدء رحلتهم في تشامبس بلاتينيوم جيم مباشرة في 20 يونيو الجاري.
حول ديرفيلدز مول:
يُعد ديرفيلدز مول أحد أشهر مولات أبوظبي وأكثرها استقطابًا للزوّار، حيث القيمة الحقيقة مقابل المال سواء للمقيمين أو للسياح. ويتميز بموقع استراتيجي بين منطقتي الشهامة والباهية عند مدخل أبوظبي – طريق أبوظبي السريع (E11) على مسافة قريبة من مدينة خليفة وشاطئ الراحة وقرية هيدرا ومناطق الريف السكنية. ويُقدم المول مجموعة متنوعة من تجارب السوّق والترفيه العائلي.
ويضم أكثر من 200 متجر، والعديد من العلامات التجارية المعروفة والتي تشمل: اتش آند ام، أديداس أوتليت، بوما أوتليت، سكيتشرز، أثليتس كو، ماكس، بي بي ز، هومز آر أس، بان هوم، هوم بوكس، ذا بودي شوب، فابي لاند، رويال سينما، سنتربوينت، وكارفور. مما يجعله وجهة متكاملة للتسوّق والترفيه وتناول الطعام.
كما يضم "ممشى المطاعم" تشكيلة واسعة من خيارات الطعام والمقاهي، منها: فيمَس ديفز، أوتانتيك كافيه، زمن بيروت، لابريوش، قصر الهند، أوف ذا هوك، بورصة كباب، بيتزا هت، ومطعم ومقهى تري بيان، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بنكهات عالمية وتجربة طعام ترضي جميع الأذواق.
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