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"ڤيو" تعلن موعد عرض أحدث إنتاجاتها الأصلية من تلفزيون الواقع باللغة العربية "أحلى يوم - The Big Bang Birthday"
(MENAFN- Konnexions Communications) خمسة من أشهر نجوم السوشيال ميديا العرب، ومفاجأة كبرى – حصرياً على "ڤيو" بتاريخ 23 يونيو
بعد النجاح الباهر الذي حققه برنامج "ليلة العمر - We Wed" العام الماضي، أعلنت "ڤيو" (Viu)، المنصة الرائدة في خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، التابعة لمجموعة "بي سي سي دبليو" (PCCW)، عن إطلاق أحدث إنتاجاتها الأصلية من برامج تلفزيون الواقع باللغة العربية بعنوان "أحلى يوم - The Big Bang Birthday"، ومن المقرر عرضه حصرياً على "ڤيو" بتاريخ 23 يونيو.
يقدم البرنامج صورة صادقة وواضحة عن الصداقة، والتعبير عن الذات، والهوية العربية المعاصرة في قلب العاصمة أبوظبي. يتابع البرنامج رحلة أربع صانعات محتوى من أبرز نجوم السوشيال ميديا وهم يخططون لاحتفال مفاجئ بعيد ميلاد صديقتهن هديل مرعي، صانعة المحتوى المصرية التي يتابعها أكثر من مليوني متابع والمعروفة بروحها الفكاهية الجريئة وأسلوبها التعبيري المميز الذي مكنها من بناء قاعدة جماهيرية واسعة في جميع أنحاء العالم العربي.
يضم البرنامج نخبة من صديقات هديل مرعي: ايمي روكو، صانعة المحتوى السعودية والمعروفة بتحفظها وتعليقاتها الاجتماعية، ودانا حلبي، المؤثرة السورية المقيمة في دبي والمتخصصة في مجال أسلوب الحياة، ويضيف حضورها الدافئ ورؤيتها الشخصية لمسة خاصة لروح المجموعة، وجارا، أول مغنية راب سعودية، والتي تبدع في دمج الموسيقى والتعبير عن الذات، ويسرا يوسف، صانعة محتوى سودانية والمتخصصة في الجمال والأزياء، تشتهر بأسلوبها اللافت والمميز. على مدار عملية التخطيط للحفل، تكشف المجموعة عن جوانبها الحقيقية والصادقة. فما يبدأ كعطلة نهاية أسبوع عادية، تصبح فرصة لاكتشاف عمق العلاقات والصداقة الحقيقية. وسط أجواء أبوظبي النابضة بالحياة وخلال عملية التخطيط للحفل، تظهر شخصياتهم على طبيعتها العفوية، مما يجعل من البرنامج تجربة مشاهدة ممتعة ومميزة.
تم تصوير البرنامج في مواقع رئيسية ومميزة في أبوظبي، بما في ذلك عالم فيراري، تيم لاب فينومينا أبوظبي، وسوق أبوظبي، ومنتزه القرم الوطني. ينسج البرنامج ببراعة لحظات مليئة بالفكاهة والتشويق والتأمل. تصل الأحداث في البرنامج إلى ذروتها العاطفية عندما تتلقى هديل هديتها المنتظرة – مفاجأة كبرى لم تتوقعها أبداً.
وقال سامر مجذوب، المدير العام لدى شركة "ڤيو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجسد برنامج "أحلى يوم" التزام ڤيو بتقديم إنتاجات عربية أصلية وقصص محلية تجمع بين الترفيه والرؤية الثقافية. البرنامج بقيادة نسائية يعكس المشاعر الأصيلة وأسلوب الإنتاج المرتبط بالواقع، ويربطنا بالنبض الثقافي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبقية المنطقة العربية".
البرنامج من إخراج فرح علامة، المخرجة اللبنانية المستقلة والمحاضرة في الجامعة اللبنانية. تتميز رؤيتها الإخراجية بـهوية بصرية واضحة وحس سردي مرهف، حيث توازن بين اللمسة السينمائية الاحترافية وواقعية الأفلام الوثائقية. هذا النهج سمح للشخصيات وعلاقاتهن بالظهور بكل عفوية وصدق أمام الكاميرا، ليُقدم عملاً يلامس القلوب ويعكس الواقع بجمالية فنية.
تم الإعلان عن إطلاق البرنامج من خلال عرض خاص أقيم يوم 22 يونيو الساعة 7 مساءً في فوكس سينما، ياس مول، في جزيرة ياس، أبوظبي. ويمكن متابعة العرض الأول للبرنامج على الهواتف المحمولة أو أجهزة التلفزيون المتصلة، حصرياً على منصة "ڤيو" يوم 23 يونيو. للمزيد من التفاصيل ومشاهدة برنامج "أحلى يوم"، تابعوا منصة Viu MENA على إنستغرام @Viumena أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني Viu.com.
بعد النجاح الباهر الذي حققه برنامج "ليلة العمر - We Wed" العام الماضي، أعلنت "ڤيو" (Viu)، المنصة الرائدة في خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، التابعة لمجموعة "بي سي سي دبليو" (PCCW)، عن إطلاق أحدث إنتاجاتها الأصلية من برامج تلفزيون الواقع باللغة العربية بعنوان "أحلى يوم - The Big Bang Birthday"، ومن المقرر عرضه حصرياً على "ڤيو" بتاريخ 23 يونيو.
يقدم البرنامج صورة صادقة وواضحة عن الصداقة، والتعبير عن الذات، والهوية العربية المعاصرة في قلب العاصمة أبوظبي. يتابع البرنامج رحلة أربع صانعات محتوى من أبرز نجوم السوشيال ميديا وهم يخططون لاحتفال مفاجئ بعيد ميلاد صديقتهن هديل مرعي، صانعة المحتوى المصرية التي يتابعها أكثر من مليوني متابع والمعروفة بروحها الفكاهية الجريئة وأسلوبها التعبيري المميز الذي مكنها من بناء قاعدة جماهيرية واسعة في جميع أنحاء العالم العربي.
يضم البرنامج نخبة من صديقات هديل مرعي: ايمي روكو، صانعة المحتوى السعودية والمعروفة بتحفظها وتعليقاتها الاجتماعية، ودانا حلبي، المؤثرة السورية المقيمة في دبي والمتخصصة في مجال أسلوب الحياة، ويضيف حضورها الدافئ ورؤيتها الشخصية لمسة خاصة لروح المجموعة، وجارا، أول مغنية راب سعودية، والتي تبدع في دمج الموسيقى والتعبير عن الذات، ويسرا يوسف، صانعة محتوى سودانية والمتخصصة في الجمال والأزياء، تشتهر بأسلوبها اللافت والمميز. على مدار عملية التخطيط للحفل، تكشف المجموعة عن جوانبها الحقيقية والصادقة. فما يبدأ كعطلة نهاية أسبوع عادية، تصبح فرصة لاكتشاف عمق العلاقات والصداقة الحقيقية. وسط أجواء أبوظبي النابضة بالحياة وخلال عملية التخطيط للحفل، تظهر شخصياتهم على طبيعتها العفوية، مما يجعل من البرنامج تجربة مشاهدة ممتعة ومميزة.
تم تصوير البرنامج في مواقع رئيسية ومميزة في أبوظبي، بما في ذلك عالم فيراري، تيم لاب فينومينا أبوظبي، وسوق أبوظبي، ومنتزه القرم الوطني. ينسج البرنامج ببراعة لحظات مليئة بالفكاهة والتشويق والتأمل. تصل الأحداث في البرنامج إلى ذروتها العاطفية عندما تتلقى هديل هديتها المنتظرة – مفاجأة كبرى لم تتوقعها أبداً.
وقال سامر مجذوب، المدير العام لدى شركة "ڤيو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجسد برنامج "أحلى يوم" التزام ڤيو بتقديم إنتاجات عربية أصلية وقصص محلية تجمع بين الترفيه والرؤية الثقافية. البرنامج بقيادة نسائية يعكس المشاعر الأصيلة وأسلوب الإنتاج المرتبط بالواقع، ويربطنا بالنبض الثقافي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبقية المنطقة العربية".
البرنامج من إخراج فرح علامة، المخرجة اللبنانية المستقلة والمحاضرة في الجامعة اللبنانية. تتميز رؤيتها الإخراجية بـهوية بصرية واضحة وحس سردي مرهف، حيث توازن بين اللمسة السينمائية الاحترافية وواقعية الأفلام الوثائقية. هذا النهج سمح للشخصيات وعلاقاتهن بالظهور بكل عفوية وصدق أمام الكاميرا، ليُقدم عملاً يلامس القلوب ويعكس الواقع بجمالية فنية.
تم الإعلان عن إطلاق البرنامج من خلال عرض خاص أقيم يوم 22 يونيو الساعة 7 مساءً في فوكس سينما، ياس مول، في جزيرة ياس، أبوظبي. ويمكن متابعة العرض الأول للبرنامج على الهواتف المحمولة أو أجهزة التلفزيون المتصلة، حصرياً على منصة "ڤيو" يوم 23 يونيو. للمزيد من التفاصيل ومشاهدة برنامج "أحلى يوم"، تابعوا منصة Viu MENA على إنستغرام @Viumena أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني Viu.com.
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