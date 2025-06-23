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تعاون استراتيجي بين شراكة ومجموعة عُمران لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار
(MENAFN- Prime Advertising LLC) في خطوة استراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وتمكين ريادة الأعمال، وقّعت "شراكة"، الشركة الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم مع "مجموعة عُمران"، الذراع التنفيذي الحكومي لتطوير وتنمية القطاع السياحي، بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
ويجسد هذا التعاون التزام الطرفين بتمكين منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توظيف خبرات "شراكة" في تقديم الحلول المالية والاستشارية، إلى جانب الاستفادة من مبادرات مجموعة عُمران الرامية إلى تحقيق التنمية السياحية. كما يهدف إلى تعزيز حضور الجانبين في السوق عبر حملات تسويقية مشتركة وتنظيم فعاليات متنوعة.
وفي هذا السياق، صرّح الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشركة شراكة: "يمثل التعاون مع مجموعة عُمران خطوة محورية في مساعينا لتمكين رواد الأعمال العُمانيين و نشر ثقافة ريادة الأعمال . فمن خلال دمج خبراتنا المالية والاستشارية مع المكانة البارزة التي تتمتع بها المجموعة في قطاع السياحة، يمكننا إحداث تأثير ملموس على بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار والاستدامة."
من جانبه، قال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: "يمثل تعاوننا مع شراكة امتدادًا لالتزام مجموعة عُمران بدعم المنظومة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من أداء دور محوري لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، سنعمل على تعزيز التكامل بين التنمية السياحية وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040."
وسيُركز التعاون على تقديم دعم شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُرشحها مجموعة عُمران، من خلال احتضانها وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا، لتكون نماذج ريادية في الأعمال المستدامة. وستقوم "شراكة" بتوفير التمويل اللازم، إلى جانب تقديم الدعم الاستشاري المتخصص في مجالات حيوية تشمل التخطيط الاستراتيجي، والإدارة المالية، والتوسع في السوق، فضلًا عن الإرشاد والتوجيه في محاور الابتكار والنمو المؤسسي.
ويأتي هذا التعاون ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، من خلال دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل، وبناء قدرات المؤسسات المحلية، بما يسهم في تحقيق تطلعات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد متنوع ومجتمع منتج ومتكامل.
ويجسد هذا التعاون التزام الطرفين بتمكين منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توظيف خبرات "شراكة" في تقديم الحلول المالية والاستشارية، إلى جانب الاستفادة من مبادرات مجموعة عُمران الرامية إلى تحقيق التنمية السياحية. كما يهدف إلى تعزيز حضور الجانبين في السوق عبر حملات تسويقية مشتركة وتنظيم فعاليات متنوعة.
وفي هذا السياق، صرّح الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشركة شراكة: "يمثل التعاون مع مجموعة عُمران خطوة محورية في مساعينا لتمكين رواد الأعمال العُمانيين و نشر ثقافة ريادة الأعمال . فمن خلال دمج خبراتنا المالية والاستشارية مع المكانة البارزة التي تتمتع بها المجموعة في قطاع السياحة، يمكننا إحداث تأثير ملموس على بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار والاستدامة."
من جانبه، قال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: "يمثل تعاوننا مع شراكة امتدادًا لالتزام مجموعة عُمران بدعم المنظومة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من أداء دور محوري لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، سنعمل على تعزيز التكامل بين التنمية السياحية وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040."
وسيُركز التعاون على تقديم دعم شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُرشحها مجموعة عُمران، من خلال احتضانها وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا، لتكون نماذج ريادية في الأعمال المستدامة. وستقوم "شراكة" بتوفير التمويل اللازم، إلى جانب تقديم الدعم الاستشاري المتخصص في مجالات حيوية تشمل التخطيط الاستراتيجي، والإدارة المالية، والتوسع في السوق، فضلًا عن الإرشاد والتوجيه في محاور الابتكار والنمو المؤسسي.
ويأتي هذا التعاون ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، من خلال دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل، وبناء قدرات المؤسسات المحلية، بما يسهم في تحقيق تطلعات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد متنوع ومجتمع منتج ومتكامل.
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