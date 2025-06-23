كأس العالم للأندية للقدم.. مانشستر سيتي يفوز على العين ويصعد للأدوار الإقصائية

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كأس العالم للأندية للقدم.. مانشستر سيتي يفوز على العين ويصعد للأدوار الإقصائية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23-6 (كونا) -- حقق مانشستر سيتي الانجليزي فوزه الثاني على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية على حساب العين الإماراتي بستة اهداف نظيفة في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا يوفنتوس الايطالي والوداد المغربي بالمسابقة التي تستمر حتى 13 يوليو المقبل بالولايات المتحدة.
وعلى استاد (ميرسيدس بينز) في ولاية (جورجيا) نجح مانشستر سيتي في عبور دور المجموعات وضمان التأهل للأدوار الإقصائية رغم تبقي جولة أخيرة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط إثر فوزه على العين بسداسية نظيفة فيما مني الأخير بخسارته الثانية على التوالي ليودع البطولة.
وافتتح الدولي الألماني الكاي غوندوغان شريط أهداف مانشستر سيتي مبكرا بالدقيقة 8 ليضيف زميله ايتشيفري الهدف الثاني بالدقيقة 27 ثم يؤكد النرويجي هالاند توفق فريقه المطلق بهدف ثالث بالدقيقة 45 +5 ليخرج السيتي متقدما بثلاثية نظيفة في الشوط الأول ويحسم المباراة في شوطها الأول.
ولم تكن هناك أي ردة فعل في الشوط الثاني من جانب العين ليضيف للفريق الإنجليزي غوندوغان هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لفريق بالدقيقة 73 ثم يضيف الشاب النرويجي بوب الهدف الخامس بالدقيقة 84 قبل أن يختتم لاعب مانشستر سيتي الجديد رايان شرقي سداسية فريقه بالدقيقة 89 من عمر اللقاء. (النهاية)
ح م ش / ط م ا
وعلى استاد (ميرسيدس بينز) في ولاية (جورجيا) نجح مانشستر سيتي في عبور دور المجموعات وضمان التأهل للأدوار الإقصائية رغم تبقي جولة أخيرة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط إثر فوزه على العين بسداسية نظيفة فيما مني الأخير بخسارته الثانية على التوالي ليودع البطولة.
وافتتح الدولي الألماني الكاي غوندوغان شريط أهداف مانشستر سيتي مبكرا بالدقيقة 8 ليضيف زميله ايتشيفري الهدف الثاني بالدقيقة 27 ثم يؤكد النرويجي هالاند توفق فريقه المطلق بهدف ثالث بالدقيقة 45 +5 ليخرج السيتي متقدما بثلاثية نظيفة في الشوط الأول ويحسم المباراة في شوطها الأول.
ولم تكن هناك أي ردة فعل في الشوط الثاني من جانب العين ليضيف للفريق الإنجليزي غوندوغان هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لفريق بالدقيقة 73 ثم يضيف الشاب النرويجي بوب الهدف الخامس بالدقيقة 84 قبل أن يختتم لاعب مانشستر سيتي الجديد رايان شرقي سداسية فريقه بالدقيقة 89 من عمر اللقاء. (النهاية)
ح م ش / ط م ا
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