  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كأس العالم للأندية للقدم.. مانشستر سيتي يفوز على العين ويصعد للأدوار الإقصائية

كأس العالم للأندية للقدم.. مانشستر سيتي يفوز على العين ويصعد للأدوار الإقصائية

2025-06-23 04:12:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23-6 (كونا) -- حقق مانشستر سيتي الانجليزي فوزه الثاني على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية على حساب العين الإماراتي بستة اهداف نظيفة في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا يوفنتوس الايطالي والوداد المغربي بالمسابقة التي تستمر حتى 13 يوليو المقبل بالولايات المتحدة.
وعلى استاد (ميرسيدس بينز) في ولاية (جورجيا) نجح مانشستر سيتي في عبور دور المجموعات وضمان التأهل للأدوار الإقصائية رغم تبقي جولة أخيرة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط إثر فوزه على العين بسداسية نظيفة فيما مني الأخير بخسارته الثانية على التوالي ليودع البطولة.
وافتتح الدولي الألماني الكاي غوندوغان شريط أهداف مانشستر سيتي مبكرا بالدقيقة 8 ليضيف زميله ايتشيفري الهدف الثاني بالدقيقة 27 ثم يؤكد النرويجي هالاند توفق فريقه المطلق بهدف ثالث بالدقيقة 45 +5 ليخرج السيتي متقدما بثلاثية نظيفة في الشوط الأول ويحسم المباراة في شوطها الأول.
ولم تكن هناك أي ردة فعل في الشوط الثاني من جانب العين ليضيف للفريق الإنجليزي غوندوغان هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لفريق بالدقيقة 73 ثم يضيف الشاب النرويجي بوب الهدف الخامس بالدقيقة 84 قبل أن يختتم لاعب مانشستر سيتي الجديد رايان شرقي سداسية فريقه بالدقيقة 89 من عمر اللقاء. (النهاية)

ح م ش / ط م ا


MENAFN23062025000071011013ID1109708672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث