حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1972 - إنهاء ارتباط الدينار الكويتي بالجنيه الإسترليني عقب تعويم الجنيه فيما ارتبط الدينار بالدولار الأمريكي بسعر صرف بين العملتين يحدد على أساس القيمة المتبادلة لكل منهما مع الهوامش المسموح بها على جانبي التعادل.
1987 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بالقانون في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت.
1990 - تأسيس شركة صناعات الخرسانة الخلوية بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الخرسانة الخلوية المسلحة وغير المسلحة بجميع أنواعها.
1997 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما أميريا بالموافقة على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بمكافحة التصحر لتصبح الكويت الدولة الـ93 التي تتبنى هذا الميثاق بعد أن وقعته في 22 سبتمبر 1995.
2000 - الكونغرس الأمريكي يصادق بالإجماع على قرار يدعو لإطلاق سراح أكثر من 600 أسير ومرتهن كويتي لا يزالون في سجون العراق.
2008 - العداء محمد مطلق العازمي يحرز الميدالية الذهبية في سباق 800 متر ضمن منافسات بطولة كازابلانكا الدولية لألعاب القوى التي أقيمت في المغرب.
2010 - الكويت توقع مذكرة تعاون مع الحكومة الأمريكية في واشنطن تتعلق بموضوعات تأمين المواد النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية.
2011 - مجلس الأمة يصوت على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في استجواب قدمه النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان فيما جاءت نتيجة التصويت لصالح الشيخ ناصر المحمد برفض 25 نائبا وموافقة 18 وامتناع ستة نواب.
2018 - وزارة الصحة تعلن اعتماد منظمة الصحة العالمية مختبر شلل الأطفال بوحدة الفيروسات التابع لمختبرات الصحة العامة في الوزارة مختبرا إقليميا لفحوصات شلل الأطفال في شرق المتوسط.(النهاية) م ب ر / ن س ن
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