حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 6 (كونا) -- الثالث والعشرون من يونيو:

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1972 - إنهاء ارتباط الدينار الكويتي بالجنيه الإسترليني عقب تعويم الجنيه فيما ارتبط الدينار بالدولار الأمريكي بسعر صرف بين العملتين يحدد على أساس القيمة المتبادلة لكل منهما مع الهوامش المسموح بها على جانبي التعادل.

1987 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بالقانون في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت.

1990 - تأسيس شركة صناعات الخرسانة الخلوية بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الخرسانة الخلوية المسلحة وغير المسلحة بجميع أنواعها.

1997 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما أميريا بالموافقة على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بمكافحة التصحر لتصبح الكويت الدولة الـ93 التي تتبنى هذا الميثاق بعد أن وقعته في 22 سبتمبر 1995.

2000 - الكونغرس الأمريكي يصادق بالإجماع على قرار يدعو لإطلاق سراح أكثر من 600 أسير ومرتهن كويتي لا يزالون في سجون العراق.

2008 - العداء محمد مطلق العازمي يحرز الميدالية الذهبية في سباق 800 متر ضمن منافسات بطولة كازابلانكا الدولية لألعاب القوى التي أقيمت في المغرب.

2010 - الكويت توقع مذكرة تعاون مع الحكومة الأمريكية في واشنطن تتعلق بموضوعات تأمين المواد النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

2011 - مجلس الأمة يصوت على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في استجواب قدمه النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان فيما جاءت نتيجة التصويت لصالح الشيخ ناصر المحمد برفض 25 نائبا وموافقة 18 وامتناع ستة نواب.

2018 - وزارة الصحة تعلن اعتماد منظمة الصحة العالمية مختبر شلل الأطفال بوحدة الفيروسات التابع لمختبرات الصحة العامة في الوزارة مختبرا إقليميا لفحوصات شلل الأطفال في شرق المتوسط.(النهاية) م ب ر / ن س ن