  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة في سوريا

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة في سوريا

2025-06-23 04:12:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 6 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية دمشق والذي تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الاثنين موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه.
وتقدمت بأصدق تعازي دولة الكويت لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية وأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.(النهاية)

ع ج ر / خ د ع


MENAFN23062025000071011013ID1109708670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث