دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة في سوريا

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دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة في سوريا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 6 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية دمشق والذي تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الاثنين موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه.
وتقدمت بأصدق تعازي دولة الكويت لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية وأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.(النهاية)
ع ج ر / خ د ع
وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الاثنين موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه.
وتقدمت بأصدق تعازي دولة الكويت لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية وأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.(النهاية)
ع ج ر / خ د ع
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