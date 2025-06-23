رئيس وزراء استراليا يحذر من التصعيد ويدعو إيران للتخلي عن برنامجها النووي

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رئيس وزراء استراليا يحذر من التصعيد ويدعو إيران للتخلي عن برنامجها النووي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 23 - 6 (كونا) -- حذر رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز اليوم الاثنين من التصعيد في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط داعيا طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي.
وأعرب ألبانيز في مقطع مصور بثه على حسابه الرسمي عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي عن قلق بلاده العميق إزاء تصاعد التوتر ودعمها لاي اجراء يهدف الى منعه مؤكدا أن أستراليا تسعى إلى رؤية دبلوماسية فاعلة وحوار هادئ وخفض للتصعيد.
وقال إن "العالم أجمع متفق منذ وقت طويل على أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي ونحن ندعم أي إجراء يهدف إلى منع ذلك وهذا ما حدث" مضيفا أن "الضربة الأمريكية استهدفت مواقع بعينها تقع في صلب البرنامج النووي الإيراني".
ورأى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع الدولي حاليا يتمثل في كيفية التعامل مع التهديد الناجم عن أي برنامج إيراني لتطوير أسلحة نووية إلى جانب تفادي المخاطر المتزايدة للتصعيد الإقليمي مردفا "فلهذا السبب دعت أستراليا إيران للعودة الى طاولة المفاوضات".(النهاية)
ع ا ب / ا ب خ
وأعرب ألبانيز في مقطع مصور بثه على حسابه الرسمي عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي عن قلق بلاده العميق إزاء تصاعد التوتر ودعمها لاي اجراء يهدف الى منعه مؤكدا أن أستراليا تسعى إلى رؤية دبلوماسية فاعلة وحوار هادئ وخفض للتصعيد.
وقال إن "العالم أجمع متفق منذ وقت طويل على أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي ونحن ندعم أي إجراء يهدف إلى منع ذلك وهذا ما حدث" مضيفا أن "الضربة الأمريكية استهدفت مواقع بعينها تقع في صلب البرنامج النووي الإيراني".
ورأى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع الدولي حاليا يتمثل في كيفية التعامل مع التهديد الناجم عن أي برنامج إيراني لتطوير أسلحة نووية إلى جانب تفادي المخاطر المتزايدة للتصعيد الإقليمي مردفا "فلهذا السبب دعت أستراليا إيران للعودة الى طاولة المفاوضات".(النهاية)
ع ا ب / ا ب خ
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