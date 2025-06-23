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رئيس وزراء استراليا يحذر من التصعيد ويدعو إيران للتخلي عن برنامجها النووي

رئيس وزراء استراليا يحذر من التصعيد ويدعو إيران للتخلي عن برنامجها النووي

2025-06-23 04:12:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 23 - 6 (كونا) -- حذر رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز اليوم الاثنين من التصعيد في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط داعيا طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي.
وأعرب ألبانيز في مقطع مصور بثه على حسابه الرسمي عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي عن قلق بلاده العميق إزاء تصاعد التوتر ودعمها لاي اجراء يهدف الى منعه مؤكدا أن أستراليا تسعى إلى رؤية دبلوماسية فاعلة وحوار هادئ وخفض للتصعيد.
وقال إن "العالم أجمع متفق منذ وقت طويل على أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي ونحن ندعم أي إجراء يهدف إلى منع ذلك وهذا ما حدث" مضيفا أن "الضربة الأمريكية استهدفت مواقع بعينها تقع في صلب البرنامج النووي الإيراني".
ورأى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع الدولي حاليا يتمثل في كيفية التعامل مع التهديد الناجم عن أي برنامج إيراني لتطوير أسلحة نووية إلى جانب تفادي المخاطر المتزايدة للتصعيد الإقليمي مردفا "فلهذا السبب دعت أستراليا إيران للعودة الى طاولة المفاوضات".(النهاية)

ع ا ب / ا ب خ


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