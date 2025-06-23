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وكالة انباء (فارس) : سماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة تبريز الايرانية

وكالة انباء (فارس) : سماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة تبريز الايرانية

2025-06-23 04:12:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 23 - 6 (كونا) -- أعلنت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية اليوم الاثنين عن سماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة (تبريز) بمحافظة (أذربيجان) الشرقية شمال غربي إيران جراء هجوم للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوكالة إنه تم قبل قليل سماع دوي الانفجارات الثلاثة إثر هجوم للاحتلال الإسرائيلي موضحة أن المدينة تعرضت أمس الأحد أيضا لهجمات مماثلة.
وتتعرض العاصمة الايرانية طهران ومدن ايرانية اخرى منذ فجر الجمعة ال13 من يونيو الجاري لهجوم واسع تشنه قواته الاحتلال قابلته ايران بهجمات صاروخية على الاراضي المحتلة.
كما تعرضت منشآت ايران النووية (فوردو) و(نطنز) و(أصفهان) فجر أمس الأحد لقصف جوي من قبل الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الجوية ضد المنشآت النووية الإيرانية حققت أهدافها "بنجاح" محذرا طهران باستهداف مواقع أخرى "إذا لم يتم تحقيق السلام".(النهاية) م و / ا ب خ

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