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وكالة انباء (فارس) : سماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة تبريز الايرانية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 23 - 6 (كونا) -- أعلنت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية اليوم الاثنين عن سماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة (تبريز) بمحافظة (أذربيجان) الشرقية شمال غربي إيران جراء هجوم للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوكالة إنه تم قبل قليل سماع دوي الانفجارات الثلاثة إثر هجوم للاحتلال الإسرائيلي موضحة أن المدينة تعرضت أمس الأحد أيضا لهجمات مماثلة.
وتتعرض العاصمة الايرانية طهران ومدن ايرانية اخرى منذ فجر الجمعة ال13 من يونيو الجاري لهجوم واسع تشنه قواته الاحتلال قابلته ايران بهجمات صاروخية على الاراضي المحتلة.
كما تعرضت منشآت ايران النووية (فوردو) و(نطنز) و(أصفهان) فجر أمس الأحد لقصف جوي من قبل الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الجوية ضد المنشآت النووية الإيرانية حققت أهدافها "بنجاح" محذرا طهران باستهداف مواقع أخرى "إذا لم يتم تحقيق السلام".(النهاية) م و / ا ب خ
وقالت الوكالة إنه تم قبل قليل سماع دوي الانفجارات الثلاثة إثر هجوم للاحتلال الإسرائيلي موضحة أن المدينة تعرضت أمس الأحد أيضا لهجمات مماثلة.
وتتعرض العاصمة الايرانية طهران ومدن ايرانية اخرى منذ فجر الجمعة ال13 من يونيو الجاري لهجوم واسع تشنه قواته الاحتلال قابلته ايران بهجمات صاروخية على الاراضي المحتلة.
كما تعرضت منشآت ايران النووية (فوردو) و(نطنز) و(أصفهان) فجر أمس الأحد لقصف جوي من قبل الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الجوية ضد المنشآت النووية الإيرانية حققت أهدافها "بنجاح" محذرا طهران باستهداف مواقع أخرى "إذا لم يتم تحقيق السلام".(النهاية) م و / ا ب خ
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