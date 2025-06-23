(طيران الشرق الأوسط) تعدل مواعيد رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الكويت

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(طيران الشرق الأوسط) تعدل مواعيد رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 23 - 6 (كونا) -- أعلنت شركة (طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية) اليوم الاثنين عن تقديم مواعيد إقلاع رحلاتها المتوجهة من بيروت إلى الكويت خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري بسبب التعديلات الطارئة على بعض المسارات الجوية في المنطقة.
وقالت الشركة في بيان ان "تقديم مواعيد الرحلات يأتي نظرا للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة في مدة الرحلات".
وأوضحت أن الرحلات المتوجهة من بيروت الى الكويت (ME 404) ستقلع عند الساعة 50ر7 صباحا بدلا من التوقيت السابق المحدد عند 40ر8 صباحا وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (24 و25 و26 يونيو) وفق التوقيت المحلي في كل من بيروت والكويت.
ولفتت الشركة الى ان مواعيد الإقلاع المعدلة ستعتمد التوقيت المحلي في كل من بيروت والكويت (التوقيت متطابق) داعية الركاب المعنيين الى مراجعة مركز الاتصالات التابع للشركة أو زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالرحلات.
ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في ظل التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الطيران المدني في المنطقة لا سيما بسبب المواجهات العسكرية الراهنة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وإيران وما نتج عنها من تعديلات على مسارات الطيران في الأجواء الإقليمية المحاذية.(النهاية) ف ز / ا ب خ
وقالت الشركة في بيان ان "تقديم مواعيد الرحلات يأتي نظرا للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة في مدة الرحلات".
وأوضحت أن الرحلات المتوجهة من بيروت الى الكويت (ME 404) ستقلع عند الساعة 50ر7 صباحا بدلا من التوقيت السابق المحدد عند 40ر8 صباحا وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (24 و25 و26 يونيو) وفق التوقيت المحلي في كل من بيروت والكويت.
ولفتت الشركة الى ان مواعيد الإقلاع المعدلة ستعتمد التوقيت المحلي في كل من بيروت والكويت (التوقيت متطابق) داعية الركاب المعنيين الى مراجعة مركز الاتصالات التابع للشركة أو زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالرحلات.
ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في ظل التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الطيران المدني في المنطقة لا سيما بسبب المواجهات العسكرية الراهنة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وإيران وما نتج عنها من تعديلات على مسارات الطيران في الأجواء الإقليمية المحاذية.(النهاية) ف ز / ا ب خ
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