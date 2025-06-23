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(طيران الشرق الأوسط) تعدل مواعيد رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الكويت

(طيران الشرق الأوسط) تعدل مواعيد رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الكويت

2025-06-23 04:12:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 23 - 6 (كونا) -- أعلنت شركة (طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية) اليوم الاثنين عن تقديم مواعيد إقلاع رحلاتها المتوجهة من بيروت إلى الكويت خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري بسبب التعديلات الطارئة على بعض المسارات الجوية في المنطقة.
وقالت الشركة في بيان ان "تقديم مواعيد الرحلات يأتي نظرا للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة في مدة الرحلات".
وأوضحت أن الرحلات المتوجهة من بيروت الى الكويت (ME 404) ستقلع عند الساعة 50ر7 صباحا بدلا من التوقيت السابق المحدد عند 40ر8 صباحا وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (24 و25 و26 يونيو) وفق التوقيت المحلي في كل من بيروت والكويت.
ولفتت الشركة الى ان مواعيد الإقلاع المعدلة ستعتمد التوقيت المحلي في كل من بيروت والكويت (التوقيت متطابق) داعية الركاب المعنيين الى مراجعة مركز الاتصالات التابع للشركة أو زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالرحلات.
ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في ظل التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الطيران المدني في المنطقة لا سيما بسبب المواجهات العسكرية الراهنة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وإيران وما نتج عنها من تعديلات على مسارات الطيران في الأجواء الإقليمية المحاذية.(النهاية) ف ز / ا ب خ

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