مسؤولة صحية تؤكد أهمية توحيد الجهود الخليجية في مجال المدن الصحية لتحقيق التنمية المستدامة

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مسؤولة صحية تؤكد أهمية توحيد الجهود الخليجية في مجال المدن الصحية لتحقيق التنمية المستدامة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 6 (كونا) -- أكدت مدير ادارة المدن الصحية في وزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى أهمية توحيد الجهود الخليجية في مجال المدن الصحية والتعاون والتنسيق لتعزيز الصحة العامة والمشاركة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تضافر جهود القطاعات المختلفة والتعاون بين الدول الأعضاء.
وأشارت الدكتورة اليحيى في كلمة خلال الاجتماع الـ24 للجنة الخليجية المشتركة للمدن الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين إلى أهمية الاجتماع للانتهاء من ملف (معزز) للمجمعات والأسواق المعززة للصحة لافتة إلى أن مبادرة المدن الصحية منصة رائعة للعمل التشاركي والتعاوني بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف القطاعية وتعزيز الصحة.
ونوهت بجدول أعمال الاجتماع الذي يتناول محاور تركز على مشروع المجمعات التجارية المعززة للصحة والوقوف على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة من التحول للتطبيق على مستوى الدول الى التطبيق على مستوى المبادرة الخليجية وما يتطلبه من إعداد مسبق لبناء القدرات او اعتماد النماذج المستخدمة ومن ثم آليات التقييم.
واشارت الى عقد دورة تدريبية غدا الثلاثاء ولمدة يومين لبناء قدرات المقيمين في المجمعات التجارية المعززة للصحة في دول المجلس ويتخللها زيارة ميدانية لعدد من المجمعات التي اجتازت مراحل التقييم.
وقالت ان الاجتماع سيراجع جدول الزيارات التقييمية ويستعرض التوصيات التي خرج بها مؤتمر الكويت الثاني للمدن الصحية الذي عقد فبراير الماضي ومناقشة آلية تحويلها لخطة تشغيلية وخطط عمل قابلة للتطبيق اضافة الى ما يستجد من أعمال.
وشددت على أهمية إعداد الخطة التشغيلية وزيادة عدد المدن المسجلة والمعتمدة وفق معايير منظمة الصحة العالمية وتعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الصحية والتنموية المستدامة وتحقيق إنجازات في الاستدامة البيئية والصحة العامة للمدن الصحية.(النهاية) م ر ف / خ د ع
وأشارت الدكتورة اليحيى في كلمة خلال الاجتماع الـ24 للجنة الخليجية المشتركة للمدن الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين إلى أهمية الاجتماع للانتهاء من ملف (معزز) للمجمعات والأسواق المعززة للصحة لافتة إلى أن مبادرة المدن الصحية منصة رائعة للعمل التشاركي والتعاوني بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف القطاعية وتعزيز الصحة.
ونوهت بجدول أعمال الاجتماع الذي يتناول محاور تركز على مشروع المجمعات التجارية المعززة للصحة والوقوف على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة من التحول للتطبيق على مستوى الدول الى التطبيق على مستوى المبادرة الخليجية وما يتطلبه من إعداد مسبق لبناء القدرات او اعتماد النماذج المستخدمة ومن ثم آليات التقييم.
واشارت الى عقد دورة تدريبية غدا الثلاثاء ولمدة يومين لبناء قدرات المقيمين في المجمعات التجارية المعززة للصحة في دول المجلس ويتخللها زيارة ميدانية لعدد من المجمعات التي اجتازت مراحل التقييم.
وقالت ان الاجتماع سيراجع جدول الزيارات التقييمية ويستعرض التوصيات التي خرج بها مؤتمر الكويت الثاني للمدن الصحية الذي عقد فبراير الماضي ومناقشة آلية تحويلها لخطة تشغيلية وخطط عمل قابلة للتطبيق اضافة الى ما يستجد من أعمال.
وشددت على أهمية إعداد الخطة التشغيلية وزيادة عدد المدن المسجلة والمعتمدة وفق معايير منظمة الصحة العالمية وتعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الصحية والتنموية المستدامة وتحقيق إنجازات في الاستدامة البيئية والصحة العامة للمدن الصحية.(النهاية) م ر ف / خ د ع
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