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مسؤولة صحية تؤكد أهمية توحيد الجهود الخليجية في مجال المدن الصحية لتحقيق التنمية المستدامة

مسؤولة صحية تؤكد أهمية توحيد الجهود الخليجية في مجال المدن الصحية لتحقيق التنمية المستدامة

2025-06-23 04:12:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 6 (كونا) -- أكدت مدير ادارة المدن الصحية في وزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى أهمية توحيد الجهود الخليجية في مجال المدن الصحية والتعاون والتنسيق لتعزيز الصحة العامة والمشاركة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تضافر جهود القطاعات المختلفة والتعاون بين الدول الأعضاء.
وأشارت الدكتورة اليحيى في كلمة خلال الاجتماع الـ24 للجنة الخليجية المشتركة للمدن الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين إلى أهمية الاجتماع للانتهاء من ملف (معزز) للمجمعات والأسواق المعززة للصحة لافتة إلى أن مبادرة المدن الصحية منصة رائعة للعمل التشاركي والتعاوني بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف القطاعية وتعزيز الصحة.
ونوهت بجدول أعمال الاجتماع الذي يتناول محاور تركز على مشروع المجمعات التجارية المعززة للصحة والوقوف على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة من التحول للتطبيق على مستوى الدول الى التطبيق على مستوى المبادرة الخليجية وما يتطلبه من إعداد مسبق لبناء القدرات او اعتماد النماذج المستخدمة ومن ثم آليات التقييم.
واشارت الى عقد دورة تدريبية غدا الثلاثاء ولمدة يومين لبناء قدرات المقيمين في المجمعات التجارية المعززة للصحة في دول المجلس ويتخللها زيارة ميدانية لعدد من المجمعات التي اجتازت مراحل التقييم.
وقالت ان الاجتماع سيراجع جدول الزيارات التقييمية ويستعرض التوصيات التي خرج بها مؤتمر الكويت الثاني للمدن الصحية الذي عقد فبراير الماضي ومناقشة آلية تحويلها لخطة تشغيلية وخطط عمل قابلة للتطبيق اضافة الى ما يستجد من أعمال.
وشددت على أهمية إعداد الخطة التشغيلية وزيادة عدد المدن المسجلة والمعتمدة وفق معايير منظمة الصحة العالمية وتعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الصحية والتنموية المستدامة وتحقيق إنجازات في الاستدامة البيئية والصحة العامة للمدن الصحية.(النهاية) م ر ف / خ د ع

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