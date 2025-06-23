جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 6 مطارات وتدمير 15 طائرة تابعة للنظام الايراني

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جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 6 مطارات وتدمير 15 طائرة تابعة للنظام الايراني
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 6 (كونا) -- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مهاجمة ستة مطارات وتدمير 15 طائرة غربي ووسط وشرقي إيران.
وقال الجيش في بيان إن الغارات الحقت أضرارا بمدارج الطائرات والمخابئ تحت الأرض وطائرة للتزود بالوقود وطائرات (اف - 14) و(اف - 5) و(ايه اتش - 1) تابعة للنظام الإيراني.
وفي سياق متصل ذكرت قناة (كان) العبرية أن إيران اسقطت أربع طائرات للاحتلال الاسرائيلي منذ بدء الغارات عليها بالإضافة إلى طائرة خامسة أسقطتها الولايات المتحدة بالخطأ.
من جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم صباح اليوم اعتراض صاروخ واحد أطلق من إيران بإتجاه منطقة الوسط.(النهاية) ن ق / ن ع ع
وقال الجيش في بيان إن الغارات الحقت أضرارا بمدارج الطائرات والمخابئ تحت الأرض وطائرة للتزود بالوقود وطائرات (اف - 14) و(اف - 5) و(ايه اتش - 1) تابعة للنظام الإيراني.
وفي سياق متصل ذكرت قناة (كان) العبرية أن إيران اسقطت أربع طائرات للاحتلال الاسرائيلي منذ بدء الغارات عليها بالإضافة إلى طائرة خامسة أسقطتها الولايات المتحدة بالخطأ.
من جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم صباح اليوم اعتراض صاروخ واحد أطلق من إيران بإتجاه منطقة الوسط.(النهاية) ن ق / ن ع ع
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