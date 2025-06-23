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جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 6 مطارات وتدمير 15 طائرة تابعة للنظام الايراني

جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 6 مطارات وتدمير 15 طائرة تابعة للنظام الايراني

2025-06-23 04:12:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 23 - 6 (كونا) -- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مهاجمة ستة مطارات وتدمير 15 طائرة غربي ووسط وشرقي إيران.
وقال الجيش في بيان إن الغارات الحقت أضرارا بمدارج الطائرات والمخابئ تحت الأرض وطائرة للتزود بالوقود وطائرات (اف - 14) و(اف - 5) و(ايه اتش - 1) تابعة للنظام الإيراني.
وفي سياق متصل ذكرت قناة (كان) العبرية أن إيران اسقطت أربع طائرات للاحتلال الاسرائيلي منذ بدء الغارات عليها بالإضافة إلى طائرة خامسة أسقطتها الولايات المتحدة بالخطأ.
من جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم صباح اليوم اعتراض صاروخ واحد أطلق من إيران بإتجاه منطقة الوسط.(النهاية) ن ق / ن ع ع

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