(مهر): إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة

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(مهر): إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (مهر): إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة
(كونا)
(كونا)
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