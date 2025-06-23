انعقاد ناجح لمعرض تشجيانغ (مصر) الدولي للهندسة لعام 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أقيم في الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2025، معرض تشجيانغ (مصر) الدولي للهندسة بنجاح في القاعة 3 بمركز القاهرة الدولي للمعارض.

استضافت وزارة التجارة بمقاطعة تشجيانغ المعرض ونظمته جمعية Zhejiang International Contractors Association وشركة Hangzhou Boheng Business Exhibition Co., Ltd.‎، وأقيم المعرض بالتزامن مع معرض Egypt Big 5 للإنشاءات لعام 2025. واستعرضت مقاطعة تشجيانغ هويتها الإقليمية الموحدة من خلال منطقة مخصَّصة ضمَّت 10 شركات و15 ممثلاً ومساحة عرض تبلغ 108 أمتار مربعة. وكان من بين الشركات المشاركة: شركة Yoking Pump Co., Ltd.‎، وشركة Zhitao Electric Group Co., Ltd.‎، وشركة Zhejiang Qiankai Electric Equipment Co., Ltd.‎، وشركة Hangzhou Fulltime Robotics Co., Ltd.‎، وعلى مدار ثلاثة أيام، تفاعلت شركات مقاطعة تشجيانغ مع أكثر من 920 تاجرًا محترفًا من 12 دولة ومنطقة، ما أسفر عن معاملات منظمة بقيمة 5.7 مليون دولار.

تتمتع مصر بموقع استراتيجي مميز بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتلعب دورًا رئيسيًا في مبادرة "الحزام والطريق". وفي مايو 2024، وقَّعت الصين ومصر خطة التعاون بشأن تعزيز إقامة مبادرة "الحزام والطريق" بشكل مشترك، على نحو يحدد مجالات التعاون الرئيسية. وسوف يعمل هذا الإطار المعزز على تعميق التعاون وإثراء جهود التنمية. ولاهتمام مصر بتنويع مواردها الاقتصادية، أطلقت مشروعات مثل "رؤية مصر 2030"، والعاصمة الإدارية الجديدة، وممر قناة السويس، وهي قطاعات تشكل طلبًا قويًا على مشروعات البناء والطاقة المتجددة. وتفتح هذه التطورات آفاقًا جديدة أمام شركات تشجيانغ للمشاركة في تطوير البنية التحتية في مصر.

وتعمل مقاطعة تشجيانغ على تعزيز استراتيجية "Sweet Potato Economy" لتطوير مشروع "No. 1 Opening-Up Project". في عام 2024، بلغ إجمالي مشروعات المقاولات الأجنبية الموقعة حديثًا 5.486 مليار دولار (بزيادة 11.57%)، مع حجم مبيعات مكتمل قدره 7.995 مليار دولار (بزيادة 15.27%)، لتحتل المرتبة الرابعة على مستوى البلاد من حيث حجم الأعمال. ويمثل هذا المعرض المصري أول حدث خارجي منظم ذاتيًا بالنسبة إلى مقاطعة تشجيانغ في عام 2025. وتحت عنوان "نحو مستقبل ذكي ومراعٍ للبيئة مع تشجيانغ"، سلط المعرض الضوء على قدرات المقاطعة في مجال التكنولوجيا المراعية للبيئة والبناء الذكي. وستواصل تشجيانغ الاستفادة من المعارض الخارجية لمساعدة المزيد من الشركات في التوسع عالميًا، وتعزيز التعاون والعمل على تبادل التكنولوجيا، وتقديم حلول مستدامة للتحديات الهندسية العالمية.

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