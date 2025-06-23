انعقاد ناجح لمعرض تشجيانغ (مصر) الدولي للهندسة لعام 2025
استضافت وزارة التجارة بمقاطعة تشجيانغ المعرض ونظمته جمعية Zhejiang International Contractors Association وشركة Hangzhou Boheng Business Exhibition Co., Ltd.، وأقيم المعرض بالتزامن مع معرض Egypt Big 5 للإنشاءات لعام 2025. واستعرضت مقاطعة تشجيانغ هويتها الإقليمية الموحدة من خلال منطقة مخصَّصة ضمَّت 10 شركات و15 ممثلاً ومساحة عرض تبلغ 108 أمتار مربعة. وكان من بين الشركات المشاركة: شركة Yoking Pump Co., Ltd.، وشركة Zhitao Electric Group Co., Ltd.، وشركة Zhejiang Qiankai Electric Equipment Co., Ltd.، وشركة Hangzhou Fulltime Robotics Co., Ltd.، وعلى مدار ثلاثة أيام، تفاعلت شركات مقاطعة تشجيانغ مع أكثر من 920 تاجرًا محترفًا من 12 دولة ومنطقة، ما أسفر عن معاملات منظمة بقيمة 5.7 مليون دولار.
تتمتع مصر بموقع استراتيجي مميز بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتلعب دورًا رئيسيًا في مبادرة "الحزام والطريق". وفي مايو 2024، وقَّعت الصين ومصر خطة التعاون بشأن تعزيز إقامة مبادرة "الحزام والطريق" بشكل مشترك، على نحو يحدد مجالات التعاون الرئيسية. وسوف يعمل هذا الإطار المعزز على تعميق التعاون وإثراء جهود التنمية. ولاهتمام مصر بتنويع مواردها الاقتصادية، أطلقت مشروعات مثل "رؤية مصر 2030"، والعاصمة الإدارية الجديدة، وممر قناة السويس، وهي قطاعات تشكل طلبًا قويًا على مشروعات البناء والطاقة المتجددة. وتفتح هذه التطورات آفاقًا جديدة أمام شركات تشجيانغ للمشاركة في تطوير البنية التحتية في مصر.
وتعمل مقاطعة تشجيانغ على تعزيز استراتيجية "Sweet Potato Economy" لتطوير مشروع "No. 1 Opening-Up Project". في عام 2024، بلغ إجمالي مشروعات المقاولات الأجنبية الموقعة حديثًا 5.486 مليار دولار (بزيادة 11.57%)، مع حجم مبيعات مكتمل قدره 7.995 مليار دولار (بزيادة 15.27%)، لتحتل المرتبة الرابعة على مستوى البلاد من حيث حجم الأعمال. ويمثل هذا المعرض المصري أول حدث خارجي منظم ذاتيًا بالنسبة إلى مقاطعة تشجيانغ في عام 2025. وتحت عنوان "نحو مستقبل ذكي ومراعٍ للبيئة مع تشجيانغ"، سلط المعرض الضوء على قدرات المقاطعة في مجال التكنولوجيا المراعية للبيئة والبناء الذكي. وستواصل تشجيانغ الاستفادة من المعارض الخارجية لمساعدة المزيد من الشركات في التوسع عالميًا، وتعزيز التعاون والعمل على تبادل التكنولوجيا، وتقديم حلول مستدامة للتحديات الهندسية العالمية.
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