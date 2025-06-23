"فارمتوبيا" تسعى لجولة تمويلية بمليوني دولار قبل نهاية 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة فارمتوبيا، المتخصصة في الحلول الزراعية بالذكاء الاصطناعي جولة تمويلية تسبق الجولة الأساسية الأولى“Pre-Series A” بقيمة مليوني دولار، حسبما قال عمرو كمال، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة.

وأوضح كمال، أن الجولة التمويلية تستهدف دعم خطط منصته التوسعية في السوق المصري والدخول إلى أسواق أفريقية واعدة، خصوصًا في دول مثل الجزائر والمغرب وكينيا وتنزانيا، والتي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وتُبدي قابلية متزايدة لتبني الحلول الرقمية الذكية.

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وتسعى شركة فارمتوبيا الناشئة إلى إحداث تحول نوعي في قطاع الزراعة عبر توفير منصة رقمية ذكية لإدارة العمليات الزراعية عن بُعد، مستندة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات الأقمار الصناعية.

وتعمل المنصة على تمكين المزارعين من مراقبة الحقول وتوزيع المهام واستلام تقارير تشغيلية، فضلًا عن تقديم توصيات دقيقة للري والتسميد والحماية من الآفات، ما يسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40%.

وتستهدف الشركة، التي تأسست عام 2020، تغطية نحو 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية داخل السوق المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعادل 2% من إجمالي المساحة القابلة للزراعة.

وتخطط للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال نموذج اشتراك سنوي يتراوح بين 240 و1200 دولار بحسب حجم المزرعة.

وسجلت المنصة، خلال مرحلة التشغيل التجريبي، أكثر من 500 مستخدم نشط يديرون ما يتجاوز 5 آلاف فدان، فيما بلغ عدد المشتركين السنويين 42 مشتركًا.

وتعتمد الشركة في نموذج أعمالها على شراكات تقنية مع كيانات دولية مثل“Microsoft Azure” و”OpenAI”، إلى جانب تعاونها مع جهات حكومية محلية.

وتُبنى المنصة على مراحل، إذ انتهت“فارمتوبيا” من المرحلة الأولى التي توفر بيانات زراعية دقيقة مستمدة من صور الأقمار الصناعية ومعلومات الطقس، لتسهيل جدولة العمليات اليومية في المزارع، خصوصًا تلك التي تضم فرقًا هندسية متعددة.

وتعمل حاليًا على تطوير المرحلة الثانية، والتي تعتمد على التحليلات الذكية وتقديم نصائح مخصصة بناءً على البيانات، مثل توليد جداول ري ذكية تتأقلم تلقائيًا مع تغيّر الأحوال المناخية.

وحصلت الشركة على تمويل تأسيسي بقيمة 300 ألف دولار ضمن جولة Seed، خصصت 50% منها لأنشطة التسويق والتوسع الجغرافي في محافظات زراعية رئيسية مثل المنيا والوادي الجديد، و20% للبحث والتطوير لبناء نماذج خاصة بالمحاصيل المختلفة، و30% لتوسيع نطاق الأدوات الرقمية المقدمة للمزارعين.