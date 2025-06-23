"فارمتوبيا" تسعى لجولة تمويلية بمليوني دولار قبل نهاية 2025
وأوضح كمال، أن الجولة التمويلية تستهدف دعم خطط منصته التوسعية في السوق المصري والدخول إلى أسواق أفريقية واعدة، خصوصًا في دول مثل الجزائر والمغرب وكينيا وتنزانيا، والتي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وتُبدي قابلية متزايدة لتبني الحلول الرقمية الذكية.موضوعات متعلقة 7 يوليو.. نهاية حق توزيع 4 قروش لسهم“راية” اليوم.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم“مصر للأسمنت” سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025
وتسعى شركة فارمتوبيا الناشئة إلى إحداث تحول نوعي في قطاع الزراعة عبر توفير منصة رقمية ذكية لإدارة العمليات الزراعية عن بُعد، مستندة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات الأقمار الصناعية.
وتعمل المنصة على تمكين المزارعين من مراقبة الحقول وتوزيع المهام واستلام تقارير تشغيلية، فضلًا عن تقديم توصيات دقيقة للري والتسميد والحماية من الآفات، ما يسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40%.
وتستهدف الشركة، التي تأسست عام 2020، تغطية نحو 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية داخل السوق المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعادل 2% من إجمالي المساحة القابلة للزراعة.
وتخطط للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال نموذج اشتراك سنوي يتراوح بين 240 و1200 دولار بحسب حجم المزرعة.
وسجلت المنصة، خلال مرحلة التشغيل التجريبي، أكثر من 500 مستخدم نشط يديرون ما يتجاوز 5 آلاف فدان، فيما بلغ عدد المشتركين السنويين 42 مشتركًا.
وتعتمد الشركة في نموذج أعمالها على شراكات تقنية مع كيانات دولية مثل“Microsoft Azure” و”OpenAI”، إلى جانب تعاونها مع جهات حكومية محلية.
وتُبنى المنصة على مراحل، إذ انتهت“فارمتوبيا” من المرحلة الأولى التي توفر بيانات زراعية دقيقة مستمدة من صور الأقمار الصناعية ومعلومات الطقس، لتسهيل جدولة العمليات اليومية في المزارع، خصوصًا تلك التي تضم فرقًا هندسية متعددة.
وتعمل حاليًا على تطوير المرحلة الثانية، والتي تعتمد على التحليلات الذكية وتقديم نصائح مخصصة بناءً على البيانات، مثل توليد جداول ري ذكية تتأقلم تلقائيًا مع تغيّر الأحوال المناخية.
وحصلت الشركة على تمويل تأسيسي بقيمة 300 ألف دولار ضمن جولة Seed، خصصت 50% منها لأنشطة التسويق والتوسع الجغرافي في محافظات زراعية رئيسية مثل المنيا والوادي الجديد، و20% للبحث والتطوير لبناء نماذج خاصة بالمحاصيل المختلفة، و30% لتوسيع نطاق الأدوات الرقمية المقدمة للمزارعين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كيف خطط ترمب ونتنياهو خلف الكواليس قبل قصف النووي الإيراني؟
عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد
لتعزيز دفاعاتها ... سويسرا تبحث عن مظلة أمنية أوروبية
وزارة الداخلية تؤكد عودة الأمور إلى طبيعتها بالطرق والمرافق العامة
19.3 % ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب خلال الربع الأول
إشهار مجموعة قصصية للكاتب مفلح العدوان