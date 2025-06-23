الذهب يتحول للانخفاض مع ارتفاع الدولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للانخفاض مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تقييم الأسواق تداعيات مهاجمة الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخلال تعاملات اليوم الإثنين، تراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.35% أو 11.7 دولار عند 3374 دولارًا للأوقية، بعدما لامست 3413.80 دولار في وقت سابق من التداولات.

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فيما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب 0.3% أو 10.14 دولار عند 3358.25 دولار للأوقية.

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 99.05 نقطة.

وفي حين زادت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.15% عند 36.40 دولار للأوقية، استقرت الأسعار الفورية للبلاتين عند 1268.96 دولار، وارتفعت نظيرتها للبلاديوم بنحو 0.25% عند 1051.07 دولار.

وقال نائب الرئيس الأمريكي،“جيه دي فانس”، في مقابلة على شبكة“إن بي سي”:“لا نرغب في إطالة أمد هذا النزاع. نريد إنهاء البرنامج النووي الإيراني، ومن ثمّ فتح حوار مع الإيرانيين حول تسوية طويلة الأمد”، مشددًا على أن الولايات المتحدة“ليست لديها أي نية لإرسال قوات برية”.

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