الذهب يتحول للانخفاض مع ارتفاع الدولار - جريدة البورصة
وخلال تعاملات اليوم الإثنين، تراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.35% أو 11.7 دولار عند 3374 دولارًا للأوقية، بعدما لامست 3413.80 دولار في وقت سابق من التداولات.موضوعات متعلقة شركات الطيران العالمية تدرس تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط انخفاض المؤشرات اليابانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية أسعار الكوبالت في الصين تقفز بعد تمديد الكونغو حظر تصدير المعدن
فيما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب 0.3% أو 10.14 دولار عند 3358.25 دولار للأوقية.
بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 99.05 نقطة.
وفي حين زادت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.15% عند 36.40 دولار للأوقية، استقرت الأسعار الفورية للبلاتين عند 1268.96 دولار، وارتفعت نظيرتها للبلاديوم بنحو 0.25% عند 1051.07 دولار.
وقال نائب الرئيس الأمريكي،“جيه دي فانس”، في مقابلة على شبكة“إن بي سي”:“لا نرغب في إطالة أمد هذا النزاع. نريد إنهاء البرنامج النووي الإيراني، ومن ثمّ فتح حوار مع الإيرانيين حول تسوية طويلة الأمد”، مشددًا على أن الولايات المتحدة“ليست لديها أي نية لإرسال قوات برية”.المصدر:
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