أيمن أبوهند يكتب: هل تقود الشركات الناشئة موجة النمو المقبلة؟

MENAFN - Al-Borsa News) في الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها للخروج من نفق التضخم، تتجه الأنظار نحو قطاع الشركات الناشئة باعتباره الطريق لتعويض الانكماش في بعض القطاعات التقليدية مثل العقارات، التصنيع، والسياحة.

وتُظهر الشركات الناشئة مرونةً لافتة، بل وتقدّم نفسها كقاطرة مستقبلية للنمو الاقتصادي.

موضوعاتآندى موخيرجى يكتب: هل يغير“طريق السيليكون” قواعد الاستثمار فى الخليج؟ أشرف عبدالعال يكتب: الإمارات.. قوة استثمارية تشكّل مستقبل إفريقيا التنموي لارا ويليامز تكتب: من أفلام“الزومبي” إلى الواقع.. دروس في مواجهة الأزمات

وفقاً لبيانات منصة MAGNiTT وتحديثات من الهيئة العامة للاستثمار، بلغ حجم التمويل الذي تلقته الشركات الناشئة المصرية في عام 2024 حوالي 461 مليون دولار، منخفضاً من 545 مليون دولار في 2023.

ورغم التراجع الطفيف، إلا أن عام 2025 شهد بداية تعافي واضحة، حيث جمعت الشركات الناشئة نحو 226 مليون دولار خلال النصف الأول فقط من العام، ما يشير إلى إمكانية تجاوز إجمالي تمويل 2023 بحلول نهاية العام.

من حيث عدد الصفقات، بلغ عدد الاستثمارات المعلنة حتى يونيو 2025 نحو 74 صفقة، بمتوسط بلغ 3.05 مليون دولار للصفقة.

ويستمر تمركز هذه الاستثمارات في ثلاث قطاعات رئيسة:

– التكنولوجيا المالية (FinTech): 33 % من إجمالي التمويل

– الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد: 21%

– التجارة الإلكترونية والبنية التحتية اللوجستية: 18%

رغم الجهود الحكومية المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار، مثل إطلاق بوابة ((استثمر في مصر)) الرقمية وتحديث قوانين الشركات الناشئة في أبريل 2024، لا تزال البيروقراطية تمثل تحديًا كبيرًا.

تشير بيانات البنك الدولي إلى أن زمن تسجيل شركة جديدة في مصر بلغ في المتوسط 18 يومًا في 2024، مقارنة بـ 6 أيام فقط في الإمارات.

كذلك، لا يزال الوصول إلى الدولار يمثل تحديًا أمام الشركات ذات التوسع الإقليمي، إذ يتطلب تحويل الأرباح أو التمويل بالدولار عدة موافقات مصرفية، مما يدفع العديد من رواد الأعمال للتسجيل خارج مصر، مثلا في دبي أو سنغافورة.

ورغم النمو، لم يخل مشهد الشركات الناشئة من اخفاقات واجهت رواد الأعمال ومنها:

Capiter: الشركة التي جمعت ما يزيد على 33 مليون دولار خلال أقل من عامين، انهارت في 2022 بعد اتهامات بسوء الإدارة واختفاء المؤسسين.

القضية ما زالت قيد التحقيق، مما تسبب في تجميد استثمارات من مؤسسات مثل Quona Capital وBECO Capital في السوق لفترة.

Brimore: رغم نجاحها في جمع أكثر من 40 مليون دولار وتموقعها كمنصة توزيع مباشر في المناطق الريفية، فشلت في الوصول إلى نموذج ربحي واضح، وأعلنت التصفية في 2024.

Elves: الشركة التي روّجت لنفسها كمساعد شخصي رقمي، أوقفت عملياتها في أوائل 2025 بعد انخفاض التفاعل مع منصتها بنسبة 73% خلال عام واحد.

هذه الانهيارات أثارت تساؤلات حول غياب الحوكمة، ضعف الشفافية في جولات التمويل، والانفصال بين الخطط التسويقية والواقع التشغيلي.

تُعد الولايات المتحدة نموذجاً متقدماً يمكن لمصر الاستفادة منه، حيث سجّل قطاع الشركات الناشئة فيها أكثر من 316 مليار دولار من الاستثمارات في 2023، وفق بيانات PitchBook.

ورغم التباطؤ مقارنة بذروة 2021، إلا أن السوق الأمريكية تظلّ مرجعاً عالمياً في مجالات مثل حوكمة الشركات، عمليات الخروج (Exits)، وتكامل رأس المال الجريء مع الأسواق العامة.

إحدى الفجوات الأساسية في السوق المصرية هي غياب سوق ثانوي نشط للاستحواذ أو الطرح.

ففي الولايات المتحدة، يُقدر عدد صفقات M&A التي تتم على شركات ناشئة بأكثر من 1,000 صفقة سنوياً، بينما لا يتجاوز هذا الرقم 12 صفقة سنوياً في مصر، وفق بيانات 2024.

من أبرز المحركات الجديدة التي بدأت تُغيّر المعادلة: استثمارات خليجية مباشرة: مثل صفقة STV السعودية في منصة MNT-Halan التي تُقدّر بأكثر من 100 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2025.

شراكات جامعية: مثل حاضنة Falak بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، لدعم الشركات الناشئة في مجال التقنيات التعليمية.

تركيز على الابتكار العميق (DeepTech): حيث أعلنت وزارة الاتصالات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي عن إطلاق مسرّعة أعمال متخصصة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بداية من يوليو 2025.

كذلك، بدأ عدد من المستثمرين المحليين المؤسسيين مثل صناديق المعاشات وشركات التأمين، النظر تدريجياً نحو تخصيص جزء صغير من محافظهم لدعم صناديق رأس المال المغامر المحلية، وهو ما يُعد سابقة في السوق المصري.

وفي تحرك بارز، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) عن تخصيص 50 مليون جنيه كحوافز للشركات الناشئة المصدّرة للخدمات البرمجية، على أن تُصرف بناءً على تقييم مؤشرات الأداء.

وسط قصص الفشل، برزت عدة شركات كمصدر فخر للسوق المصري:

Instabug: بدأت كمشروع تخرج، وتحولت إلى منصة عالمية تستخدمها شركات مثل PayPal وSamsung لرصد أخطاء التطبيقات. نُقلت عملياتها إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تزال ترتبط بالسوق المصري.

Swvl: رغم التحديات التي واجهتها بعد الإدراج في بورصة ناسداك، استطاعت الشركة إعادة هيكلة نموذجها التجاري والعودة إلى مسار أكثر استدامة. وتجري حاليًا محادثات للاندماج مع لاعبين في النقل الذكي بدول الخليج.

MaxAB: شركة تجارة إلكترونية بالجملة تغطي أكثر من 30 مدينة مصرية، نجحت في جذب تمويلات تخطت 60 مليون دولار، وتوسعت إلى المغرب وتونس.

تشير بيانات صادرة عن Flat6Labs في 2025 إلى أن نحو 24% من المؤسسين في الشركات الناشئة المصرية هم من النساء، وهي نسبة تفوق المتوسط الإقليمي. ومن أبرز النماذج:

Rasha Tantawy: مؤسسة YFS، منصة توظيف الكوادر النسائية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

Nouran El Khatib: قادت شركة Chefaa المتخصصة في خدمات الصيدلة الرقمية، والتي تخدم اليوم أكثر من مليون مستخدم نشط شهرياً.

إدماج المرأة في مشهد ريادة الأعمال لا يحقق فقط مكاسب اجتماعية، بل يعزز أيضًا الأداء المالي للشركات، حسب دراسة حديثة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

1. إصلاح هيكلي في الحوكمة: إلزام الشركات بجداول معلومات تشغيلية وتمويلية نصف سنوية للمستثمرين.

2. نظام ضريبي محفز: تقديم إعفاءات ضريبية على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصص في الشركات الناشئة.

3. منصة موحدة للخروج: تأسيس بورصة صغيرة للشركات التكنولوجية بشروط إدراج مخففة.

4. مبادرات تمويل مشترك: تجمع بين القطاع الخاص والحكومة لتقليل المخاطر على المستثمرين الأجانب.

5. دعم التمويل بالدولار: عبر خطوط تمويل من صناديق خليجية ومؤسسات تنموية مثل IFC وEBRD.

مع دخول النصف الثاني من 2025، تتضح صورتان متوازيتان: واحدة لشركات تُنهي أعمالها في صمت، وأخرى تجذب رؤوس أموال غير مسبوقة، خاصة من دول الخليج وجنوب شرق آسيا.

ومثلما يحدث في كل اقتصاد ناشئ، فإن الفرق بين النمو والانهيار يكمن في بناء بيئة تُشجّع على الابتكار وتحمي المال في الوقت نفسه.

إن رهان مصر على الشركات الناشئة ليس ترفاً، بل ضرورة تاريخية لتعويض القطاعات التقليدية المنهكة.

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