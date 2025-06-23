رهانات على تراجع القروض غير المنتظمة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع خبراء مصرفيون، أن تواصلتراجعها خلال العام الحالي 2025، بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، مع التوقعات بمزيد من الخفض خلال الاجتماعات المتبقية من العام.

وأوضح الخبراء أن خفض أسعار الفائدة من شأنه تقليص تكلفة الإقراض بالشكل الذي يدعم قدرة العملاء على السداد في الأجل المحدد، وبالتالي تراجع نسبة القروض غير المنتظمة بشكل كبير.

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وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.3% من إجمالي محفظة القروض بنهاية العام الماضي، مقابل 3% في ديسمبر 2023، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي.

وبلغ إجمالي محفظة القروض لدى البنوك نحو 8.31 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.29 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2023، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي.

ويتبين من الأرقام، أن إجمالي قيمة القروض غير المنتظمة بلغت حوالي 191 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024.

أكدت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يسهم في تحسين قدرة العملاء على السداد مما يحميهم من التصنيف كعملاء غير منتظمين أو متعثرين في مرحلة لاحقة.

وتابعت” خفض الفائدة قد يسمح للمتعثرين بإعادة جدولة القروض من خلال تحديد قسط شهري أقل، مما يسهل على العميل استئناف السداد وتقليل الضغوط المالية”.

وأضافت الشافعي أن تحسين وضع العملاء غير المنتظمين والمتعثرين يسهم في ارتفاع معدلات إصدار القروض الجديدة، مشيرة إلى تقلص نسبة عبء الدين لهؤلاء العملاء، ما يسمح لهم بالحصول على قروض بقيم أعلى مع ضمان قدرتهم على السداد في الإطار الزمني المحدد.

وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.2% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تثبيت متكرر عند المعدلات المرتفعة التي كانت عليها، وسط توقعات بمزيد من الخفض ليصل الإجمالي إلى حوالي 6% بنهاية 2025.

توقعت الشافعي أن تتراجع نسبة القروض غير المنتظمة كنسبة من إجمالي المحفظة الائتمانية بحلول نهاية 2025، نتيجة اتساع قاعدة الإقراض بدعم من خفض الفائدة.

وأشارت إلى أن البنوك تعمل على تحسين إدارة التحصيل ومعالجة الديون مع العملاء المتعثرين في وقت مبكر، بمجرد بدء التأخر في سداد القسط وحتى ثلاث أقساط متتالية.

وتتمثل الإجراءات التسهيلية للعملاء المتعثرين في تقديم حلول مناسبة مثل إعادة الجدولة أو الإعفاء أو التسوية، بحسب الشافعي.

والقروض غير المنتظمة هي التي لا يتم سدادها بشكل منتظم وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه بين المقترض والمقرض.

ويتم تحديد الجدارة الائتمانية للعملاء من خلال تقييم العميل بدرجات من 1 إلى 7 درجات.

وتدل درجة 1 على ارتفاع جدارة العميل الائتمانية، والعكس صحيح .. ولكن تظل درجة 7 دلالة على استمرار تصنيف العميل كـ”منتظم” في السداد.

أما العميل الذي يتجاوز تصنيفه درجة 7 فيُصنف كـ”عميل غير منتظم”، ويعتبر أكثر عرضة للتعثر، ما يدفع البنوك إلى تخصيص احتياطيات أعلى للتعامل مع مخاطر عدم السداد.

واستقرت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة عند 87.2% في الربع الأول 2025، وهي النسبة التي بلغتها بنهاية ديسمبر 2024، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي.

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن خفض تكلفة الإقراض قد تُحفز العملاء الجدد على السداد بشكل أفضل مما يقلل من احتمالية تصنيفهم كعملاء غير منتظمين أو متعثرين.

كما أن الخفض قد يساعد على تخفيف الأعباء للعملاء المتعثرين، خاصة عند التفاوض لإعادة جدولة المديونيات .

وقالت الدكتورة شيماء وجيه الخبيرة المصرفية، إن البنوك تتبع سياسات احترازية في عمليات المنح الائتماني من خلال الدراسة الجيدة للعميل لضمان قدرته على السداد المنتظم وعدم تعثره.

وأكدت أن تشديد المعايير التي يتم من خلالها منح تسهيلات وقروض ينعكس بشكل إيجابي على معدل القروض غير المنتظمة بالنسبة لإجمالي محفظة القروض.

أضافت أن البنوك تأخذ الضمانات الوافية بقيمة تعادل القرض الممنوح قبل الموافقة عليه، لتسييل تلك الأصول في حالة تعثر العميل، لضمان عدم تأثر ربحيتها.

وتوقعت وجيه، تراجع نسبة القروض غير المنتظمة خلال العام الحالي بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية محليًا وتراجع معدلات التضخم، وخفض تكلفة الإقراض.

فيما أرجعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة إلى التعثر المالي الناتج عن ارتفاع المخاطر التشغيلية في بعض الشركات، إذ تفشل هذه الكيانات في تحقيق أرباح تشغيلية كافية، ما ينتج عنه عدم قدرتها على سداد التزاماتها.

وتابعت:“كثير من الشركات تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى ضعف في القدرة التسويقية، مما يؤدي إلى تراجع الإيرادات وعدم كفايتها لتغطية تكاليف القروض، ما يلقي بظلاله على معدلات القروض غير المنتظمة.

وتوقعت الدماطي، أن يسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل حجم القروض غير المنتظمة، بشرط تحسين كفاءة إدارة الإيرادات والتكاليف.

وأكدت على أهمية إجراء إعادة جدولة القروض وفقًا لأسعار الفائدة الحالية كوسيلة لتخفيف الأعباء على الشركات المتعثرة.