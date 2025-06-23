جورجييفا: القصف الأمريكي على إيران ينذر بتداعيات تتجاوز أسواق الطاقة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من أن الضربات الأمريكية على إيران قد تكون لها آثار أوسع تتجاوز قطاعات الطاقة، مع تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.

وقالت جورجييفا في مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج” اليوم الإثنين:“ننظر إلى هذا الأمر باعتباره مصدراً آخر للضبابية في بيئة تتسم أصلاً بدرجة عالية من عدم اليقين”.

موضوعاتشركات الطيران العالمية تدرس تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط انخفاض المؤشرات اليابانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية أسعار الكوبالت في الصين تقفز بعد تمديد الكونغو حظر تصدير المعدن

وأضافت أن الصدمة الأكبر حتى الآن سُجلت في أسعار الطاقة، والتي يتابعها الصندوق عن كثب، لكنها أردفت:“قد تكون هناك تأثيرات ثانوية. لنفترض أن هناك المزيد من الاضطرابات التي تؤثر على آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى، عندها سيكون هناك أثر مباشر يتمثل في خفض توقعات النمو العالمي”.

قفز خام“برنت”، المؤشر العالمي، بنسبة بلغت 5.7% إلى 81.40 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الإثنين، قبل أن يتخلى عن معظم تلك المكاسب وسط تداولات كثيفة.

تخفيض سابق لنمو الاقتصاد العالمي

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام في أبريل، حين حذّر من أن“إعادة رسم” التجارة العالمية بقيادة الولايات المتحدة ستؤدي إلى تباطؤ النمو.

وقالت جورجييفا إن أول فصلين من العام أظهرا أن هذا الاتجاه مستمر، وعلى الرغم من أن العالم سيفلت على الأرجح من الركود، إلا أن درجة الضبابية المرتفعة تميل إلى كبح آفاق النمو.

ترقب لرد إيران

يستعد العالم لرد إيران بعد الضربات الجوية غير المسبوقة التي شنّتها الولايات المتحدة على منشآت نووية داخل البلاد، ما وضع المتعاملين والحكومات في أنحاء العالم في حالة ترقب.

وقد دفعت خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام قنابل خارقة للتحصينات لاستهداف مواقع في إيران، الشرق الأوسط إلى منطقة مجهولة، ورفعت مستوى المخاطر الجيوسياسية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي أصلاً من حالة عدم يقين شديدة بسبب التوترات التجارية.

وعلى المدى القريب، قالت جورجييفا إن صندوق النقد يركز بشكل خاص على كيفية تأثير الصراع الجاري على علاوات المخاطر في قطاعي النفط والغاز. وفي أسواق النفط، ارتفعت أحجام عقود الخيارات، وتحول منحنى العقود الآجلة ليعكس توترات بشأن احتمال شح في الإمدادات على المدى القصير.

وقالت جورجييفا:“دعونا ننتظر لنرى كيف ستتطور الأحداث”، مضيفة أنها تراقب احتمال حدوث تعطيلات في مسارات إيصال الطاقة أو حدوث تأثيرات على دول أخرى. وأضافت:“أرجو ألا يحدث ذلك”.

نظرة الصندوق إلى الاقتصاد الأمريكي

في ما يخص الاقتصاد الأميركي، قالت المديرة العامة للصندوق إنها ترى أن مسار تباطؤ التضخم مستمر، رغم أن البلاد ليست بعدُ في وضع يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالارتياح لخفض أسعار الفائدة.

وقالت جورجييفا:“نتوقع في نهاية العام أن يستخدم الفيدرالي حكمه ليقرّر ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء تعديل نزولي على أسعار الفائدة”، مشيرة إلى قوة سوق العمل الأميركية والمكاسب الجيدة في الأجور التي تساعد المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، حذّرت من أن زيادة التقلبات تجعل الوضع أسوأ بالنسبة للشركات. وقالت:“عندما تسود حالة من عدم اليقين، ماذا يحدث؟ لا يستثمر المستثمرون، ولا يستهلك المستهلكون، وهذا يُضعف آفاق النمو”.

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