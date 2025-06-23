كيف أثّر خفض الفائدة على شهية البنوك فى عطاءات "السوق المفتوحة"؟

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت جاذبية عمليات السوق المفتوحة ذات العائد الثابت للبنك المركزى المصرى، عقب قرار لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال الربع الثانى من 2025، وسط تحوّل بنوك نحو أدوات تمويلية أكثر ربحية، خاصة سندات وأذون الخزانة والتسهيلات الائتمانية.

وسجلت عمليات السوق المفتوحة أعلى قيمة عطاءات خلال الربع الأول من عام 2025 عند 1.146 تريليون جنيه، بينما تراجعت القيمة إلى 507 مليارات جنيه خلال فبراير، أى قبيل أول قرار لخفض الفائدة.

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أما بعد قرارى الخفض فى أبريل ومايو، فقد هبطت العطاءات إلى مستويات متدنية عند 184 مليار جنيه، لكنها ارتفعت الأسبوع الماضى لمستوى 276 مليار جنيه.

وفسر مصرفيون تراجع قيم العطاءات بأن العائد على السوق المفتوحة لم يعد جاذبًا للبنوك، التى بدأت تتجه نحو أدوات تمويل أخرى تحقق عوائد أعلى فى ظل استقرار الاقتصاد المحلى وتراجع المخاطر النسبية.

وقرر البنك المركزى، فى أبريل 2024، تعديل سياسته لتخصيص 100% من العطاءات المقدمة من البنوك، بدلًا من تخصيص نسبى من إجمالى السيولة المطروحة، وذلك فى إطار جهود تجفيف السيولة ومواجهة التضخم، الذى بلغ ذروته فى فبراير عند 35.7% وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى سعر الفائدة بإجمالى 325 نقطة أساس خلال اجتماعى أبريل ومايو الماضيين، ليُصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 24% و25% و24.5% على التوالى.

وقال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفى، إن البنوك أصبحت أكثر تحفظًا فى تقديم عطاءاتها فى السوق المفتوحة نتيجة انخفاض العائد، لافتًا إلى أن تراجع المخاطر بالسوق المحلى، مقارنة بالفترات الماضية، يسمح للبنوك بالتوسع فى بدائل استثمارية مختلفة.

وأضاف أن خفض سعر الكوريدور يُسهم فى تحفيز النشاط الاقتصادى، ويعزز قدرة البنوك على التوسع فى الإقراض، وهو ما سينعكس إيجابًا على صافى أرباحها.

ورجّح أبو الخير أن تستمر قيم العطاءات الأسبوعية فى مستوياتها المتدنية خلال الفترة المقبلة، لتتراوح بين 200 و500 مليار جنيه، مع بقاء عدد البنوك المشاركة بين 15 و20 بنكًا فقط.

وتوقع خبراء مصرفيين في تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن ترتفع أرباح القطاع المصرفي بنحو 15-20% بنهاية العام الجاري مقارنة بـ 2024، بدعم من نمو محفظة القروض نتيجة خفض أسعار الفائدة.

واجتمعت التوقعات بأن يواصل البنك المركزي مسيرة التيسير النقدي، على أن يصل إجمالي الخفض في أسعار الفائدة إلى 6% بنهاية العام 2025.

من جانبه، قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن العائد على عمليات السوق المفتوحة لم يعد مُرضيًا لبعض البنوك، ما دفعها لتقليص معروضها فى الأسابيع التالية لخفض الفائدة.

وأشار إلى أن البنوك وجّهت جزءًا من سيولتها للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، لاسيما فى ظل استمرار ارتفاع عوائدها رغم خفض الكوريدور، ما جعلها أكثر جذبًا من الإيداع لدى البنك المركزى.

وأضاف عبد العال أن التوسع فى الاستثمار بأدوات الدين يعزز العائد، لكنه يتزامن مع نمو فى الطلب على التمويل الائتمانى من العملاء، ما يدعم الربحية أيضًا، خصوصًا مع ارتفاع هامش العائد على القروض مقارنة بعائد السوق المفتوحة.

وأوضح أن البنوك ملزمة بالاحتفاظ بنسبة احتياطى إلزامى تبلغ 18% من إجمالى ودائعها دون توظيفها، تنفيذًا لقرار البنك المركزى الصادر فى سبتمبر 2022، بزيادة النسبة من 14% إلى 18%.

وأرجع محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية في تصريحات سابقة، استمرار ارتفاع معدلات الفائدة على أدوات الدين، إلى رغبة المستثمرين خاصة العرب والأجانب في التحوط من أية تداعيات قد تنعكس على الاقتصاد المحلي نتيجة للمتغيرات الخارجية.

قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن البنوك لجأت إلى توظيف فوائض السيولة فى قنوات بديلة أكثر ربحية من السوق المفتوحة، مشيرًا إلى توسع البنوك فى منح التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن خفض تكلفة الاقتراض من البنوك عزز من طلب الشركات والأفراد على التسهيلات والقروض، ما انعكس إيجابًا على أرباح القطاع المصرفى.

وأوضح شوقى أن الفجوة بين العائد على أدوات الدين الحكومى ومعدل التضخم تصل إلى نحو 8%، ما شجع البنوك على زيادة استثماراتها فى أذون وسندات الخزانة.

وتُظهر بيانات البنك المركزى أن العائد على أدوات الدين الحكومى يواصل ارتفاعه رغم خفض الكوريدور، ليتراوح بين 25.24% و28.62% لأذون الخزانة، باختلاف الآجال.

وفى المقابل، ارتفع معدل التضخم العام لإجمالى الجمهورية إلى 16.5% خلال مايو 2025 على أساس سنوى، مقابل 13.5% فى أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويتوقع محللو الاقتصاد الكلى أن يستمر التضخم فى الصعود خلال الفترة المقبلة، تأثرًا بتداعيات التوترات الجيوسياسية، خاصةً الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتى أدت إلى تراجع إمدادات مصر من الغاز الطبيعى، مما انعكس على أسعار السلع والخدمات المحلية.