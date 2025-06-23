قطاع الشحن في حالة تأهب قصوى بعد الضربات الأمريكية على إيران - جريدة البورصة

قطاع الشحن في حالة تأهب قصوى بعد الضربات الأمريكية على إيران - جريدة البورصة
وحذّرت اليونان، التي تملك أكبر سعة شحن لناقلات النفط في العالم، ملاك السفن لديها من التفكير ملياً قبل دخول الخليج العربي في أعقاب الضربات الأمريكية.موضوعات متعلقة شركات الطيران العالمية تدرس تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط انخفاض المؤشرات اليابانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية أسعار الكوبالت في الصين تقفز بعد تمديد الكونغو حظر تصدير المعدن
وجاء في تعميم اطلعت عليه“بلومبرج”، وأرسلته وزارة الشحن اليونانية إلى ملاك السفن، أن السفن التي تخطط للعبور عبر“مضيق هرمز”، الممر البحري الواقع عند مدخل المنطقة، عليها أن“تعيد تقييم العبور” إلى أن تهدأ الأوضاع. كما نصحت بالانتظار في موانئ آمنة قريبة.
كما حذرت القوات البحرية المنتشرة في المنطقة من أن السفن، وخصوصاً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، قد تكون في خطر متزايد. وقالت مجموعة الشحن العملاقة“إيه. بي. مولر – ميرسك” إنها ما زالت تعبر“مضيق هرمز”، لكنها مستعدة لإعادة تقييم موقفها بناءً على المعلومات المتاحة.
ستكون تصرفات قطاع الشحن البحري، ومدى استعداده لتحمّل المخاطر، عنصراً بالغ الأهمية في أعقاب الضربات، نظراً لقرب إيران من“مضيق هرمز”، الذي يُعد ممراً لخمس إمدادات النفط في العالم، ومساراً بحرياً لا يمكن تجنبه للوصول إلى الخليج العربي.التحذير مؤشر للضغوط المتزايدة على أسواق الشحن
يُعد التحذير الصادر عن أثينا أحدث إشارة إلى الضغوط المتزايدة على أسواق الشحن مع تصاعد الهجمات على إيران. فقد قفزت أرباح ناقلات النفط بنحو 90% منذ أن بدأت إسرائيل شنّ ضرباتها الجوية في 13 يونيو.
ونظراً إلى أن اليونان واحدة من أكبر الدول المالكة للسفن في العالم، فإن نصيحة حكومتها لها أثر كبير في أسواق نقل السلع، لا سيما النفط.
مع ذلك، هناك احتمال كبير بأن يتجاهل مالكو السفن هذه التحذيرات، لأن منطقة الخليج بالغة الأهمية ولا يمكن تفاديها، كما أن أسعار الشحن قد ترتفع لتعويض المخاطر المرتبطة بالإبحار في هذه المنطقة.
وأضافت وزارة الشحن اليونانية أن المشغلين الذين يقررون عبور“مضيق هرمز” ينبغي لهم اعتماد أعلى درجات الحذر الأمني الممكنة، والحفاظ على أقصى مسافة ممكنة من المياه الإيرانية.
وفي إشعارها الصادر يوم الأحد، أرجعت الوزارة اليونانية تحذيرها إلى المخاوف بشأن احتمال إغلاق المضيق.
وقال مسؤولون في ثلاث شركات يونانية عاملة في مجال ناقلات النفط، إنهم ما زالوا يقيّمون الوضع. وأشار أحدهم إلى أنه قد يسمح لسفنه بدخول المنطقة، في حين رجّح آخر إبقاء السفن بعيدة عن المنطقة.
وأصدر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، بياناً قال فيه إن الحكومة، عبر وزارة الشحن، نصحت السفن التي ترفع العلم اليوناني أو المملوكة من يونانيين، والموجودة في منطقة“مضيق هرمز”، بالتوجه إلى موانئ آمنة إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها.مخاطر أكبر في البحر الأحمر وخليج عدن
كما أصدرت مجموعات بحرية تحذيرات من مخاطر أكبر. فقد أعلن“مركز المعلومات البحرية المشترك”، وهو جهة تنسيق بين القوات البحرية والسفن التجارية في المنطقة، يوم الأحد أن الضربات الجوية الأمريكية تعني أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والتي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، تواجه مخاطر عالية من التعرض لهجوم.
وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أطلقت تهديدات جديدة ضد السفن الأمريكية التجارية والعسكرية في وقت سابق من اليوم نفسه. يذكر أن هناك وقفاً لإطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين تم التوصل إليه في أوائل مايو، بهدف الحد من هجمات الجماعة على البحرية الأمريكية. وقال المركز إن على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أن تدرس إعادة توجيه مساراتها.
ومع ذلك، أشار المركز إلى أن بعض السفن المرتبطة بالولايات المتحدة تمكنت من عبور“مضيق هرمز” بنجاح، وهو“مؤشر إيجابي للمستقبل القريب”.
من جهة أخرى، رفعت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة تقييمها لمستوى التهديد الذي تواجهه السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، نتيجة الضربات الأخيرة. وترى القوة حالياً أن هناك تهديداً شديداً للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، في حين يبقى الخطر منخفضاً لبقية السفن.
وأضافت القوة في تحديث نشره“مركز ميكا” الفرنسي، الذي يساهم في تنسيق الأمن البحري عالمياً:“هذا لا يستبعد احتمال استهداف جميع السفن التجارية في المستقبل”.المصدر:
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