قطاع الشحن في حالة تأهب قصوى بعد الضربات الأمريكية على إيران - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وُضع قطاع الشحن البحري في حالة تأهب قصوى أمس الأحد، مع صدور تحذيرات من احتمال ردّ طهران عبر استهداف سفن تجارية، وذلك عقب الضربات الجوية الأمريكية على منشآت إيران النووية.

وحذّرت اليونان، التي تملك أكبر سعة شحن لناقلات النفط في العالم، ملاك السفن لديها من التفكير ملياً قبل دخول الخليج العربي في أعقاب الضربات الأمريكية.

موضوعاتشركات الطيران العالمية تدرس تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط انخفاض المؤشرات اليابانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية أسعار الكوبالت في الصين تقفز بعد تمديد الكونغو حظر تصدير المعدن

وجاء في تعميم اطلعت عليه“بلومبرج”، وأرسلته وزارة الشحن اليونانية إلى ملاك السفن، أن السفن التي تخطط للعبور عبر“مضيق هرمز”، الممر البحري الواقع عند مدخل المنطقة، عليها أن“تعيد تقييم العبور” إلى أن تهدأ الأوضاع. كما نصحت بالانتظار في موانئ آمنة قريبة.

كما حذرت القوات البحرية المنتشرة في المنطقة من أن السفن، وخصوصاً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، قد تكون في خطر متزايد. وقالت مجموعة الشحن العملاقة“إيه. بي. مولر – ميرسك” إنها ما زالت تعبر“مضيق هرمز”، لكنها مستعدة لإعادة تقييم موقفها بناءً على المعلومات المتاحة.

ستكون تصرفات قطاع الشحن البحري، ومدى استعداده لتحمّل المخاطر، عنصراً بالغ الأهمية في أعقاب الضربات، نظراً لقرب إيران من“مضيق هرمز”، الذي يُعد ممراً لخمس إمدادات النفط في العالم، ومساراً بحرياً لا يمكن تجنبه للوصول إلى الخليج العربي.

التحذير مؤشر للضغوط المتزايدة على أسواق الشحن

يُعد التحذير الصادر عن أثينا أحدث إشارة إلى الضغوط المتزايدة على أسواق الشحن مع تصاعد الهجمات على إيران. فقد قفزت أرباح ناقلات النفط بنحو 90% منذ أن بدأت إسرائيل شنّ ضرباتها الجوية في 13 يونيو.

ونظراً إلى أن اليونان واحدة من أكبر الدول المالكة للسفن في العالم، فإن نصيحة حكومتها لها أثر كبير في أسواق نقل السلع، لا سيما النفط.

مع ذلك، هناك احتمال كبير بأن يتجاهل مالكو السفن هذه التحذيرات، لأن منطقة الخليج بالغة الأهمية ولا يمكن تفاديها، كما أن أسعار الشحن قد ترتفع لتعويض المخاطر المرتبطة بالإبحار في هذه المنطقة.

وأضافت وزارة الشحن اليونانية أن المشغلين الذين يقررون عبور“مضيق هرمز” ينبغي لهم اعتماد أعلى درجات الحذر الأمني الممكنة، والحفاظ على أقصى مسافة ممكنة من المياه الإيرانية.

وفي إشعارها الصادر يوم الأحد، أرجعت الوزارة اليونانية تحذيرها إلى المخاوف بشأن احتمال إغلاق المضيق.

وقال مسؤولون في ثلاث شركات يونانية عاملة في مجال ناقلات النفط، إنهم ما زالوا يقيّمون الوضع. وأشار أحدهم إلى أنه قد يسمح لسفنه بدخول المنطقة، في حين رجّح آخر إبقاء السفن بعيدة عن المنطقة.

وأصدر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، بياناً قال فيه إن الحكومة، عبر وزارة الشحن، نصحت السفن التي ترفع العلم اليوناني أو المملوكة من يونانيين، والموجودة في منطقة“مضيق هرمز”، بالتوجه إلى موانئ آمنة إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

مخاطر أكبر في البحر الأحمر وخليج عدن

كما أصدرت مجموعات بحرية تحذيرات من مخاطر أكبر. فقد أعلن“مركز المعلومات البحرية المشترك”، وهو جهة تنسيق بين القوات البحرية والسفن التجارية في المنطقة، يوم الأحد أن الضربات الجوية الأمريكية تعني أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والتي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، تواجه مخاطر عالية من التعرض لهجوم.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أطلقت تهديدات جديدة ضد السفن الأمريكية التجارية والعسكرية في وقت سابق من اليوم نفسه. يذكر أن هناك وقفاً لإطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين تم التوصل إليه في أوائل مايو، بهدف الحد من هجمات الجماعة على البحرية الأمريكية. وقال المركز إن على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أن تدرس إعادة توجيه مساراتها.

ومع ذلك، أشار المركز إلى أن بعض السفن المرتبطة بالولايات المتحدة تمكنت من عبور“مضيق هرمز” بنجاح، وهو“مؤشر إيجابي للمستقبل القريب”.

من جهة أخرى، رفعت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة تقييمها لمستوى التهديد الذي تواجهه السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، نتيجة الضربات الأخيرة. وترى القوة حالياً أن هناك تهديداً شديداً للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، في حين يبقى الخطر منخفضاً لبقية السفن.

وأضافت القوة في تحديث نشره“مركز ميكا” الفرنسي، الذي يساهم في تنسيق الأمن البحري عالمياً:“هذا لا يستبعد احتمال استهداف جميع السفن التجارية في المستقبل”.

المصدر: