الفقاعة السعرية تهدد أسواق الغاز

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت الجمعية المصرية للغاز والطاقة، من أن أسعار الغاز العالمية دخلت فقاعة ، وأصبح السوق ساحة للمضاربات .

قال خالد أبو بكر نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، رئيس الجمعية المصرية للغاز والطاقة، إن أسعار الغاز العالمية دخلت فقاعة سعرية ناتجة عن الأزمات المتتالية منذ عام 2020.

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أضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية المصرية للغاز والطاقة بمناسبة الإعلان عن المهام القيادية التى ستتولاها مصر فى الاتحاد الدولي للغاز خلال الفترة 2025-2026، أن أسعار الغاز حالياً تتجاوز قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 15 ـ 20% بسبب العوامل الجيوسياسية وليست أساسيات السوق .

أكد أبو بكر ، أن التأثير الحالي للأزمة الإيرانية – الإسرائيلية محدود .. لكنهم يراقبون عن كثب أي تصعيد إقليمي قد يعيد سيناريو أزمات الإمداد التي شهدناها خلال حرب الخليج.

وحذر من سيناريو إغلاق مضيق هرمز، لافتاً إلى أنه حال اتخذت إيران مثل هذه الخطوة، سنجد أنفسنا أمام أزمة إمدادات حقيقية.

أضاف :” الدول التي تمتلك مخزوناً استراتيجياً ستكون في وضع أفضل، بينما ستعاني الدول المستوردة من صعوبات خلال الفترة المقبلة”.

قال أبوبكر، إن السوق العالمية للغاز ما زالت تعاني من آثار متتالية بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالحرب الأوكرانية وصولاً إلى التوترات التجارية بين القوى الكبرى.

وتابع:” لذلك نعيش في عصر الأزمات المتتالية التي حولت سوق الغاز إلى ساحة للمضاربات أكثر من كونه سوقاً تعكس فيه الأسعار التوازن الحقيقي بين العرض والطلب”.

وأكد على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الغاز، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة أصبحت عاملاً حاسماً في عمليات الاستكشاف ورفع الكفاءة التشغيلية.

أضاف أبو بكر، أن جمعية الغاز والطاقة المصرية تبذل جهوداً مكثفة لتعزيز الشراكات الدولية، إذ تخاطب حالياً الشركات المحلية – سواء الحكومية أو الخاصة – ووزارتي الكهرباء والبترول، لدعوتها إلى ضم كوادرها في اللجان العالمية التابعة للاتحاد الدولي للغاز.

وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى نقل الخبرات العالمية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يخدم استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

أشار أبو بكر إلى أن الهيدروجين الأزرق يحظى بأولوية قصوى في أوروبا، إذ بدأت شركات توزيع الطاقة تحويل بنيتها التحتية من الغاز الطبيعي إلى مزيج من الغاز والهيدروجين الأزرق.

ولكل دولة سيناريو مختلف حسب احتياجاتها، ومصر تتبنى استراتيجية متوازنة تلبي أولوياتها المحلية مع الحفاظ على موقعها الريادي عالمياً.

قال أبوبكر، إن الاتحاد الدولي للغاز يحترم أولويات جميع الدول، وسيعمل على دعمها بغض النظر عن اختلاف احتياجاتها، مؤكداً أن مصر ستظل شريكاً أساسياً في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لاتخاذ خطوات فعالة لتعزيز التعاون مع أبرز المؤسسات التمويلية الدولية، في إطار سعيه لدعم مشاريع الطاقة المستدامة حول العالم. وتشمل هذه الجهود إجراء حوارات استراتيجية مع كيانات مالية رائدة مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى منظمات التمويل الدولية الأخرى.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الرائدة في قطاع الغاز والطاقة النظيفة، مع التركيز على تبني التقنيات الحديثة وتعزيز كفاءة الطاقة. كما يأتي هذا التحرك تماشياً مع الجهود العالمية للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع الحفاظ على أمن الطاقة العالمي.

من جانبه، كشف محمد فؤاد نائب رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية للاتحاد الدولي للغاز، والسكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، أن الاتحاد لديه خطة استراتيجية شاملة للسنوات الست المقبلة.

وأضاف أن الخطة ترتكز على أربعة محاور رئيسة تشمل دفع البرامج الاستراتيجية من خلال تنفيذ خطة العمل الثلاثية، وقيادة المبادرات العالمية عبر إنشاء مجموعات عمل وتشكيل شركة وطنية لمؤتمر الغاز العالمي، وتمكين الأعضاء وجذبهم عبر توسيع فرص المشاركة الفاعلة في جميع منصات الاتحاد الدولي للغاز، وكذا ضمان الاستقرار الغازى عبر مواجهة التحديات العالمية.

وأكد التزام الاتحاد بتعزيز الحوكمة من خلال توجيه اجتماعات المجلس التنفيذي برؤية استراتيجية واضحة.

وتمثل الاستراتيجية خارطة طريق لمكانة مصر المتعاظمة كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز دورها الريادي في تشكيل مستقبل صناعة الغاز العالمية.

قال فؤاد، إن الجمعية المصرية للغاز والطاقة تدرس حالياً مع الحكومة الاستثمار فى الهيدروجين الأزرق، وهو مزيج من الغاز الطبيعى والهيدروجين.

ولفت إلى أن كفاءة استخدام الطاقة تعد عاملا محوريا لضمان استدامة الموارد، بالإضافة إلى كونها عاملا محوريا لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة.

وقال كريم شعبان نائب رئيس اللجنة التنسيقية للاتحاد الدولي للغاز، رئيس لجنة المشروعات بالجمعية المصرية للغاز والطاقة، إن تعزيز الهيدروجين الأخضر يمثل أولوية كبرى رغم التحديات التي يواجهها، خاصة فيما يتعلق بتكلفته العالية وتعقيدات نقله. وأشار إلى صعوبة منافسة الأسعار العالمية، معتبراً أن الهيدروجين الأزرق القائم على الغاز الطبيعي لا يزال يحظى باهتمام كبير.

وتابع:” مصر تمثل فرصة استثنائية في هذا المجال نظراً لريادتها في إنتاج وتصدير الغاز، بالإضافة إلى طموحاتها الكبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في السوق العالمية”.