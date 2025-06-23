النفط يتجاوز 81 دولارًا مع تقييم احتمالات إغلاق مضيق هرمز - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أعلى مستوياتها منذ يناير، على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى إيران، وتهديد الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم أغسطس بنسبة 1.45% أو 1.11 دولار إلى 78.12 دولار، بعدما لامست 81.40 دولار في وقت سابق من التداولات.

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كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس 1.5% أو 1.12 دولار إلى 74.96 دولار، بعدما لامست 78.40 دولار.

وجهت الولايات المتحدة، فجر الأحد، ضربات استخدمت فيها طائرات شبحية وقذائف خارقة للتحصينات، لثلاثة مواقع نووية في إيران، وأعلن الرئيس“دونالد ترامب” تدميرها بشكل كامل، محذرًا طهران من ضربات أقوى إذا نفذت أي رد انتقامي.

من جانبه، صوت البرلمان الإيراني على مبدأ إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الذي تنقل عبره نحو 20% من نفط وغاز العالم، وأُعلن أن القرار النهائي مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وحذّر وزير الخارجية الأمريكي“ماركو روبيو”، إيران، من محاولة إغلاق مضيق هرمز، ودعا الصين إلى حث إيران على عدم إغلاق الممر المائي.

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