النفط يتجاوز 81 دولارًا مع تقييم احتمالات إغلاق مضيق هرمز - جريدة البورصة

النفط يتجاوز 81 دولارًا مع تقييم احتمالات إغلاق مضيق هرمز - جريدة البورصة
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم أغسطس بنسبة 1.45% أو 1.11 دولار إلى 78.12 دولار، بعدما لامست 81.40 دولار في وقت سابق من التداولات.موضوعات متعلقة شركات الطيران العالمية تدرس تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط انخفاض المؤشرات اليابانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية أسعار الكوبالت في الصين تقفز بعد تمديد الكونغو حظر تصدير المعدن
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس 1.5% أو 1.12 دولار إلى 74.96 دولار، بعدما لامست 78.40 دولار.
وجهت الولايات المتحدة، فجر الأحد، ضربات استخدمت فيها طائرات شبحية وقذائف خارقة للتحصينات، لثلاثة مواقع نووية في إيران، وأعلن الرئيس“دونالد ترامب” تدميرها بشكل كامل، محذرًا طهران من ضربات أقوى إذا نفذت أي رد انتقامي.
من جانبه، صوت البرلمان الإيراني على مبدأ إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الذي تنقل عبره نحو 20% من نفط وغاز العالم، وأُعلن أن القرار النهائي مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وحذّر وزير الخارجية الأمريكي“ماركو روبيو”، إيران، من محاولة إغلاق مضيق هرمز، ودعا الصين إلى حث إيران على عدم إغلاق الممر المائي.المصدر:
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