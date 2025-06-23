جولدمان ساكس: النفط قد يقفز إلى 110 دولارات حال تراجع تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز - جريدة البورصة

جولدمان ساكس: النفط قد يقفز إلى 110 دولارات حال تراجع تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز - جريدة البورصة
لكنه أوضح حسبما نقلت“رويترز”: في حين أن الأحداث في الشرق الأوسط لا تزال متقلبة، نعتقد أن الحوافز الاقتصادية بما في ذلك في الولايات المتحدة والصين، لمحاولة منع حدوث اضطراب مستدام وكبير للغاية في مضيق هرمز ستكون قوية.موضوعات متعلقة شركات الطيران العالمية تدرس تمديد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط انخفاض المؤشرات اليابانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية أسعار الكوبالت في الصين تقفز بعد تمديد الكونغو حظر تصدير المعدن
وتوقع البنك الأمريكي ارتفاع سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل، حال تراجعت تدفقات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وظلت منخفضة بحوالي 10% خلال الأحد عشر شهرًا التالية، متوقعًا وصول متوسط سعر خام برنت إلى حوالي 95 دولارًا للبرميل في الربع السنوي الأخير من عام 2025.
وأشار إلى أن توقعات الأسواق حاليًا تعكس احتمالاً بنسبة 52% لإغلاق إيران مضيق هرمز في عام 2025.
وحدد البنك سيناريو آخر تتراجع فيه إمدادات النفط الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر، يليها انتعاش تدريجي، وهو ما قد يدفع خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى 60 دولارًا بحلول 2026.
وفي سيناريو فرعي آخر، قد يظل الإنتاج الإيراني منخفضًا بصورة مستمرة، في هذه الحالة قد يصل خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل، لكنه قد يستقر بين 70 و80 دولارًا للبرميل في 2026 بسبب انخفاض المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية.المصدر:
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