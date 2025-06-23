جولدمان ساكس: النفط قد يقفز إلى 110 دولارات حال تراجع تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تناول“جولدمان ساكس” في مذكرة المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية وسط مخاوف من تعطل محتمل في مضيق هرمز، ما قد يدفع أسعار النفط والغاز الطبيعي للارتفاع الحاد.

لكنه أوضح حسبما نقلت“رويترز”: في حين أن الأحداث في الشرق الأوسط لا تزال متقلبة، نعتقد أن الحوافز الاقتصادية بما في ذلك في الولايات المتحدة والصين، لمحاولة منع حدوث اضطراب مستدام وكبير للغاية في مضيق هرمز ستكون قوية.

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وتوقع البنك الأمريكي ارتفاع سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل، حال تراجعت تدفقات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وظلت منخفضة بحوالي 10% خلال الأحد عشر شهرًا التالية، متوقعًا وصول متوسط سعر خام برنت إلى حوالي 95 دولارًا للبرميل في الربع السنوي الأخير من عام 2025.

وأشار إلى أن توقعات الأسواق حاليًا تعكس احتمالاً بنسبة 52% لإغلاق إيران مضيق هرمز في عام 2025.

وحدد البنك سيناريو آخر تتراجع فيه إمدادات النفط الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر، يليها انتعاش تدريجي، وهو ما قد يدفع خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى 60 دولارًا بحلول 2026.

وفي سيناريو فرعي آخر، قد يظل الإنتاج الإيراني منخفضًا بصورة مستمرة، في هذه الحالة قد يصل خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل، لكنه قد يستقر بين 70 و80 دولارًا للبرميل في 2026 بسبب انخفاض المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية.

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