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سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

2025-06-23 04:07:42
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر سعر الدولار أمام الجنيه بمستهل تعاملات البنوك المصرية ، اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، وذلك عقب القفزة التي سجلها صباح أمس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين، 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك قطر الوطني.

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وسجل ثانى أعلى سعر 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المتحد.

فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية.

وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك فيصل، وكريدي أجريكول.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري:

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 23 يونيو 2025.

دولار أمريكى 50.73 50.87
يورو 58.45 58.62
جنيــه إسترليـنى 68.23 68.42
دولار كنـدى 36.93 37.04
كرون دانمركى 7.83 7.85
كرون نرويجى 5 5.05
كرون ســويدى 5.23 5.27
فرنك سويسرى 62.04 62.23
100 ين يابانى 34.72 34.82
ريـــال سعـــودى 13.5185 13.5566
دينــار كويتى 165.69 166.19
درهم اماراتى 13.81 13.85
دولار اســـترالى 32.72 32.81
دينــار البحــرين 134.39 134.83
ريـــال عمـــانى 131.76 132.13
ريـــال قطــــرى 13.91 13.95
دينـار اردنـى 71.45 71.85
يوان صينى 7.06 7.08
جدول اجتماعات السياسة النقدية لعام 2025

​بحسب المعلومات المتوفرة، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماعات المتبقية لعام 2025 في المواعيد التالية:​

10 يوليو.

28 أغسطس.

2 أكتوبر.

20 نوفمبر.

25 ديسمبر.

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