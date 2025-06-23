سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين، 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك قطر الوطني.

وسجل ثانى أعلى سعر 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المتحد.

فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية.

وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك فيصل، وكريدي أجريكول.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 23 يونيو 2025.