سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025
|دولار أمريكى
|50.73
|50.87
|يورو
|58.45
|58.62
|جنيــه إسترليـنى
|68.23
|68.42
|دولار كنـدى
|36.93
|37.04
|كرون دانمركى
|7.83
|7.85
|كرون نرويجى
|5
|5.05
|كرون ســويدى
|5.23
|5.27
|فرنك سويسرى
|62.04
|62.23
|100 ين يابانى
|34.72
|34.82
|ريـــال سعـــودى
|13.5185
|13.5566
|دينــار كويتى
|165.69
|166.19
|درهم اماراتى
|13.81
|13.85
|دولار اســـترالى
|32.72
|32.81
|دينــار البحــرين
|134.39
|134.83
|ريـــال عمـــانى
|131.76
|132.13
|ريـــال قطــــرى
|13.91
|13.95
|دينـار اردنـى
|71.45
|71.85
|يوان صينى
|7.06
|7.08
بحسب المعلومات المتوفرة، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماعات المتبقية لعام 2025 في المواعيد التالية:
10 يوليو.
28 أغسطس.
2 أكتوبر.
20 نوفمبر.
25 ديسمبر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كيف خطط ترمب ونتنياهو خلف الكواليس قبل قصف النووي الإيراني؟
عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد
لتعزيز دفاعاتها ... سويسرا تبحث عن مظلة أمنية أوروبية
وزارة الداخلية تؤكد عودة الأمور إلى طبيعتها بالطرق والمرافق العامة
19.3 % ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب خلال الربع الأول
إشهار مجموعة قصصية للكاتب مفلح العدوان