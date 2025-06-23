اليوم.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم مصر للأسمنت

MENAFN - Al-Borsa News) ينتهي خلال جلسة اليوم الاثنين، الحق في التوزيع النقدي بقيمة جنيه لسهم شركة مصر للأسمنت قنا.

ومن المقرر توزيع الكوبون رقم (26) بواقع جنيه للسهم الواحد على قسطين:

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-القسط الأول: 0.5 جنيه ويصرف اعتباراً من 26 يونيو 2025

-القسط الثاني: 0.5 جنيه ويصرف اعتبارا من 27 نوفمبر 2025

تضاعفت أرباح شركة مصر للأسمنت قنا، 9.6 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 310.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 32.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.82 مليار جنيه، مقابل 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونفى أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت – قنا.

وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي -في تصريح اليوم بوكالة أنباء الشرق الأوسط-، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك.

وتخارجت شركة الأهلي كابيتال القابضة، من كامل حصتها في رأسمال شركة مصر للأسمنت قنا البالغة 10%.

وباعت الأهلي كابيتال نحو 9.6 مليون سهم من رأسمال مصر للأسمنت قنا بقيمة إجمالية للصفقة 288 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 30 جنيه.

وتستهدف شركة مصر للأسمنت ، تصدير مليون طن من إنتاجها العام الحالي.

قال حسن جابري، العضو المنتدب ، إن الشركة تخطط لتصدير 25% من طاقتها الإنتاجية العام الحالي بإجمالي 4 ملايين طن ، موضحا أن خفض الإنتاج يقتصر على السوق المحلي فقط، فيما يظل باب التصدير مفتوحًا بالكامل.

أضاف أن الشركة تصدر حاليًا إلى أسواق غرب أفريقيا وأوروبا، مع خطط للتوسع العام المقبل شرق أفريقيا.

وفيما يخص السوق المحلي، أوضح جابري أن“مصر للأسمنت” تعتمد على شبكة من الموزعين في تعاملاتها، ولا تتعامل مباشرة مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن نحو 50% من المبيعات موجهة لمشروعات عامة كبرى، بينما يتم توجيه النسبة المتبقية إلى مشروعات الأفراد.

وكشف أن الشركة تستثمر أكثر من 250 مليون جنيه خلال 3 سنوات في مشروعات الطاقة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وخفض فاتورة الاستيراد. وأوضح أن التحول إلى الطاقة البديلة أسهم في توفير نحو 25% من تكاليف الطاقة حتى الآن، مقارنة بنحو 20% في العام الماضي.

نفى جابري، اعتزام الشركة القيام بأي استحواذات جديدة، مشيرًا إلى أن السوق المصري لا يزال يعاني فائضا في الإنتاج مقارنة بمستوى الاستهلاك المحلي، وهو ما يدعم توجه الدولة لتعزيز الصادرات في إطار استراتيجية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.