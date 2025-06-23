اليوم.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم مصر للأسمنت

اليوم.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم مصر للأسمنت
ومن المقرر توزيع الكوبون رقم (26) بواقع جنيه للسهم الواحد على قسطين:موضوعات متعلقة 7 يوليو.. نهاية حق توزيع 4 قروش لسهم“راية” ((فارمتوبيا)) تسعى لجولة تمويلية بمليوني دولار قبل نهاية 2025 سباق نارى على مقاعد البورصة.. المرشحون يتسلحون بأدوات مالية وسياسات تحفيزية
-القسط الأول: 0.5 جنيه ويصرف اعتباراً من 26 يونيو 2025
-القسط الثاني: 0.5 جنيه ويصرف اعتبارا من 27 نوفمبر 2025
تضاعفت أرباح شركة مصر للأسمنت قنا، 9.6 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 310.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 32.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.82 مليار جنيه، مقابل 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ونفى أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت – قنا.
وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي -في تصريح اليوم بوكالة أنباء الشرق الأوسط-، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك.
وتخارجت شركة الأهلي كابيتال القابضة، من كامل حصتها في رأسمال شركة مصر للأسمنت قنا البالغة 10%.
وباعت الأهلي كابيتال نحو 9.6 مليون سهم من رأسمال مصر للأسمنت قنا بقيمة إجمالية للصفقة 288 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 30 جنيه.
وتستهدف شركة مصر للأسمنت ، تصدير مليون طن من إنتاجها العام الحالي.
قال حسن جابري، العضو المنتدب ، إن الشركة تخطط لتصدير 25% من طاقتها الإنتاجية العام الحالي بإجمالي 4 ملايين طن ، موضحا أن خفض الإنتاج يقتصر على السوق المحلي فقط، فيما يظل باب التصدير مفتوحًا بالكامل.
أضاف أن الشركة تصدر حاليًا إلى أسواق غرب أفريقيا وأوروبا، مع خطط للتوسع العام المقبل شرق أفريقيا.
وفيما يخص السوق المحلي، أوضح جابري أن“مصر للأسمنت” تعتمد على شبكة من الموزعين في تعاملاتها، ولا تتعامل مباشرة مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن نحو 50% من المبيعات موجهة لمشروعات عامة كبرى، بينما يتم توجيه النسبة المتبقية إلى مشروعات الأفراد.
وكشف أن الشركة تستثمر أكثر من 250 مليون جنيه خلال 3 سنوات في مشروعات الطاقة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وخفض فاتورة الاستيراد. وأوضح أن التحول إلى الطاقة البديلة أسهم في توفير نحو 25% من تكاليف الطاقة حتى الآن، مقارنة بنحو 20% في العام الماضي.
نفى جابري، اعتزام الشركة القيام بأي استحواذات جديدة، مشيرًا إلى أن السوق المصري لا يزال يعاني فائضا في الإنتاج مقارنة بمستوى الاستهلاك المحلي، وهو ما يدعم توجه الدولة لتعزيز الصادرات في إطار استراتيجية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
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