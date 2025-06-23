7 يوليو.. نهاية حق توزيع 4 قروش لسهم راية

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بإغلاق جلسة 7 يوليو المقبل.

وتقرر توزيع كوبون“راية القابضة” رقم (18) بواقع 0.04 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من10 يوليو 2025.

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وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، توزيع كوبون نقدي بواقع 4 قروش للسهم عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للربع الأول من العام الجاري.

قررت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة وتوزيعات نقدية على المساهمين.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 4 قروش للسهم عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي، رهناً بموافقة عمومية الشركة.

فيما قرر مجلس الإدارة شراء 20 مليون سهم خزينة من السوق المفتوح، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص براية القابضة.

وأوضحت الشركة أن عملية الشراء ذاتياً من موارد الشركة دون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة، مؤكدة التزام الشركة بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة.

وقرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال شركة راية للأغذية والمشروبات بمبلغ 51 مليون جنيه لدعم التوسعات التشغيلية والمستقبلية وتعزيز قدرتها على استكمال خطط التوسعية في قطاع توزيع الأغذية والمشروبات.

ارتفعت ارباح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 387.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 377.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.88 مليار جنيه، مقابل 10.41 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقرر مجلس إدارة شركة“راية القابضة للاستثمارات المالية”، شراء أسهم خزينة في حدود قيمة تبلغ 20 مليون جنيه من السوق المفتوح خلال شهر، مع استعمال جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز بالشركة.

كما قرر مجلس الإدارة استثمار 2 مليون دولار في شركة“Raya Ventures” في إطار استراتيجية الشركة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والتقنيات.

واعتمد المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة شركة أمان القابضة للسير قدمًا في إجراءات الشراكة والاستحواذ على شركات في السعودية.

وتقرر أيضًا السير في إجراءات الحصول على قرض مشترك بقيمة 4 مليار جنيه بهدف تحسين الهيكل التمويلي لراية القابضة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي وتنويع مصادر التمويل وتقبل الاعتماد على القروض التقليدية.

فيما قرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال شركة راية للنظم بمبلغ قدره 300 مليون جنيه في إطار خطة الشركة لدعم التوسعات التشغيلية المستقبلية وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة راية للنظم.

كما قرر مجلس الإدارة استثمار 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع SAD على الأرض المملوكة لشركة تدوير في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وتضمنت القرارات كذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة.

وتضاعفت أرباح شركة“راية القابضة للاستثمارات المالية” 3.3 مرة خلال العام الماضي، لتصل 1.89 مليار جنيه، مقارنة بربح 563.9 مليون جنيه خلال 2023.

وزادت إيرادات النشاط إلى 45.12 مليار جنيه في 2024، مقابل إيرادات 31.3 مليار جنيه في 2023.

نفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، ما يتداول عن وجود مفاوضات سعودية للاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر“مفاوضات سعودية لشراء حصة حاكمة في راية القابضة”، مؤكدة أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وقالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنها لا تزال في مرحلة دراسة القيام بضخ استثمارات في مجال السيارات الكهربائية ومحطات الشحن وإنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية، من خلال شركتها التابعة“راية أوتو”.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة اليوم الثلاثاء، موضحة أنها لم تتخذ قرار بشأن ذك وأنها لا تزال في مرحلة الدراسة لتعزيز تواجدها في السوق.