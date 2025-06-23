7 يوليو.. نهاية حق توزيع 4 قروش لسهم راية
وتقرر توزيع كوبون“راية القابضة” رقم (18) بواقع 0.04 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من10 يوليو 2025.موضوعات متعلقة اليوم.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم“مصر للأسمنت” ((فارمتوبيا)) تسعى لجولة تمويلية بمليوني دولار قبل نهاية 2025 سباق نارى على مقاعد البورصة.. المرشحون يتسلحون بأدوات مالية وسياسات تحفيزية
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، توزيع كوبون نقدي بواقع 4 قروش للسهم عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للربع الأول من العام الجاري.
قررت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة وتوزيعات نقدية على المساهمين.
ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 4 قروش للسهم عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي، رهناً بموافقة عمومية الشركة.
فيما قرر مجلس الإدارة شراء 20 مليون سهم خزينة من السوق المفتوح، واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص براية القابضة.
وأوضحت الشركة أن عملية الشراء ذاتياً من موارد الشركة دون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة، مؤكدة التزام الشركة بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة.
وقرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال شركة راية للأغذية والمشروبات بمبلغ 51 مليون جنيه لدعم التوسعات التشغيلية والمستقبلية وتعزيز قدرتها على استكمال خطط التوسعية في قطاع توزيع الأغذية والمشروبات.
ارتفعت ارباح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 387.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 377.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.88 مليار جنيه، مقابل 10.41 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقرر مجلس إدارة شركة“راية القابضة للاستثمارات المالية”، شراء أسهم خزينة في حدود قيمة تبلغ 20 مليون جنيه من السوق المفتوح خلال شهر، مع استعمال جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز بالشركة.
كما قرر مجلس الإدارة استثمار 2 مليون دولار في شركة“Raya Ventures” في إطار استراتيجية الشركة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة والتقنيات.
واعتمد المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة شركة أمان القابضة للسير قدمًا في إجراءات الشراكة والاستحواذ على شركات في السعودية.
وتقرر أيضًا السير في إجراءات الحصول على قرض مشترك بقيمة 4 مليار جنيه بهدف تحسين الهيكل التمويلي لراية القابضة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي وتنويع مصادر التمويل وتقبل الاعتماد على القروض التقليدية.
فيما قرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال شركة راية للنظم بمبلغ قدره 300 مليون جنيه في إطار خطة الشركة لدعم التوسعات التشغيلية المستقبلية وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة راية للنظم.
كما قرر مجلس الإدارة استثمار 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع SAD على الأرض المملوكة لشركة تدوير في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.
وتضمنت القرارات كذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة.
وتضاعفت أرباح شركة“راية القابضة للاستثمارات المالية” 3.3 مرة خلال العام الماضي، لتصل 1.89 مليار جنيه، مقارنة بربح 563.9 مليون جنيه خلال 2023.
وزادت إيرادات النشاط إلى 45.12 مليار جنيه في 2024، مقابل إيرادات 31.3 مليار جنيه في 2023.
نفت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، ما يتداول عن وجود مفاوضات سعودية للاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر“مفاوضات سعودية لشراء حصة حاكمة في راية القابضة”، مؤكدة أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وقالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنها لا تزال في مرحلة دراسة القيام بضخ استثمارات في مجال السيارات الكهربائية ومحطات الشحن وإنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية، من خلال شركتها التابعة“راية أوتو”.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة اليوم الثلاثاء، موضحة أنها لم تتخذ قرار بشأن ذك وأنها لا تزال في مرحلة الدراسة لتعزيز تواجدها في السوق.
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