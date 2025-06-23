أسعار الكوبالت في الصين تقفز بعد تمديد الكونغو حظر تصدير المعدن

أسعار الكوبالت في الصين تقفز بعد تمديد الكونغو حظر تصدير المعدن
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن أسعار الكوبالت ارتفعت بنحو 10% في بورصة ووشي للفولاذ المقاوم للصدأ. وفي شنتشن، صعد سهم شركة“نانجينغ هانروي للكوبالت” الصينية بنسبة 14%، بينما ارتفع سهم شركة“قانتشو تينج يوان لمواد الكوبالت الجديدة” بنسبة 20%. كما زاد سهم شركة“تشجيانج هوايو للكوبالت” بنسبة 7.6% في بورصة شنغهاي.موضوعات متعلقة الأسهم الآسيوية تتراجع وسط ترقب لرد إيران على القصف الأمريكي اليوان يلامس أدنى مستوى في 3 أسابيع مقابل الدولار تصاعد التوترات الجيوسياسية يضغط على عملات آسيا.. والدولار يتلقى دعمًا
وكانت الكونغو قد أعلنت الأسبوع الماضي أن قرار التعليق سيستمر“نظراً لاستمرار ارتفاع مستويات المخزون في السوق”.
وقال توماس ماثيوز، محلل مواد البطاريات في مجموعة CRU:“من المرجح أن نشهد ارتفاعاً أولياً في الأسعار، لكن الضغط الحقيقي سيأتي في وقت لاحق من العام مع بدء نضوب مخزونات السلع الوسيطة”، مضيفاً:“استعدوا جيداً”.
ويأتي القرار بعد توقف أولي دام أربعة أشهر، بدأ في 22 فبراير، عقب تراجع أسعار الكوبالت إلى أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات، حيث بلغ سعر الرطل آنذاك نحو 10 دولارات فقط.
وكان من المتوقع أن ينتهي الحظر يوم أمس الأحد، إلا أن الهيئة الوطنية لتنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية أعلنت تمديد التعليق المؤقت بسبب“استمرار ارتفاع المخزون في السوق العالمية”.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستصدر قراراً لاحقاً إما بتعديل الحظر أو تمديده مجدداً أو إنهائه بالكامل، وذلك قبل انتهاء فترة التمديد الجديدة في سبتمبر.
وتُعد الكونغو الديمقراطية المصدر الأول عالمياً للكوبالت، إذ توفر أكثر من 70% من الإنتاج العالمي.
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