أسعار الكوبالت في الصين تقفز بعد تمديد الكونغو حظر تصدير المعدن

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أسعار الكوبالت في الأسواق الصينية، اليوم الاثنين، إلى مستوى قياسي، متأثرةً بقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية تمديد حظر تصدير المعدن الاستراتيجي حتى سبتمبر المقبل، مما زاد من الضغوط على الإمدادات العالمية لمادة تدخل بشكل أساسي في صناعة السبائك وبطاريات الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن أسعار الكوبالت ارتفعت بنحو 10% في بورصة ووشي للفولاذ المقاوم للصدأ. وفي شنتشن، صعد سهم شركة“نانجينغ هانروي للكوبالت” الصينية بنسبة 14%، بينما ارتفع سهم شركة“قانتشو تينج يوان لمواد الكوبالت الجديدة” بنسبة 20%. كما زاد سهم شركة“تشجيانج هوايو للكوبالت” بنسبة 7.6% في بورصة شنغهاي.

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وكانت الكونغو قد أعلنت الأسبوع الماضي أن قرار التعليق سيستمر“نظراً لاستمرار ارتفاع مستويات المخزون في السوق”.

وقال توماس ماثيوز، محلل مواد البطاريات في مجموعة CRU:“من المرجح أن نشهد ارتفاعاً أولياً في الأسعار، لكن الضغط الحقيقي سيأتي في وقت لاحق من العام مع بدء نضوب مخزونات السلع الوسيطة”، مضيفاً:“استعدوا جيداً”.

ويأتي القرار بعد توقف أولي دام أربعة أشهر، بدأ في 22 فبراير، عقب تراجع أسعار الكوبالت إلى أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات، حيث بلغ سعر الرطل آنذاك نحو 10 دولارات فقط.

وكان من المتوقع أن ينتهي الحظر يوم أمس الأحد، إلا أن الهيئة الوطنية لتنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية أعلنت تمديد التعليق المؤقت بسبب“استمرار ارتفاع المخزون في السوق العالمية”.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستصدر قراراً لاحقاً إما بتعديل الحظر أو تمديده مجدداً أو إنهائه بالكامل، وذلك قبل انتهاء فترة التمديد الجديدة في سبتمبر.

وتُعد الكونغو الديمقراطية المصدر الأول عالمياً للكوبالت، إذ توفر أكثر من 70% من الإنتاج العالمي.