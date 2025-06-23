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انخفاض المؤشرات اليابانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

انخفاض المؤشرات اليابانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

2025-06-23 04:07:42
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت المؤشرات اليابانية عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر“نيكي 225” بنسبة 0.15% عند 38354 نقطة، فيما هبط نظيره الأوسع نطاقًا“توبكس” نحو 0.35% عند 2761 نقطة.

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بينما ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس عند 1.413%، صعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية 0.8% عند 147.26 ين.

وكان أداء أسهم قطاع الرقائق أضعف من المتوقع، حيث انخفضت أسهم“سكرين هولدينجز” و”طوكيو إلكترون” و”أدفانتست” بنسبة 1.6% و1.15% و1.25% على التوالي.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي قفزت لأعلى مستوياتها في ستة أشهر، إلى تعميق المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية لليابان، والتي تستورد معظم نفطها، لا سيما مع ترقب الأسواق لرد الفعل الإيراني على دخول الولايات المتحدة المباشر في الصراع مع إسرائيل.

المصدر:

MENAFN23062025000202011048ID1109708616

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