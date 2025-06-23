انخفاض المؤشرات اليابانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

انخفاض المؤشرات اليابانية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر“نيكي 225” بنسبة 0.15% عند 38354 نقطة، فيما هبط نظيره الأوسع نطاقًا“توبكس” نحو 0.35% عند 2761 نقطة.موضوعات متعلقة الأسهم الآسيوية تتراجع وسط ترقب لرد إيران على القصف الأمريكي اليوان يلامس أدنى مستوى في 3 أسابيع مقابل الدولار تصاعد التوترات الجيوسياسية يضغط على عملات آسيا.. والدولار يتلقى دعمًا
بينما ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس عند 1.413%، صعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية 0.8% عند 147.26 ين.
وكان أداء أسهم قطاع الرقائق أضعف من المتوقع، حيث انخفضت أسهم“سكرين هولدينجز” و”طوكيو إلكترون” و”أدفانتست” بنسبة 1.6% و1.15% و1.25% على التوالي.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي قفزت لأعلى مستوياتها في ستة أشهر، إلى تعميق المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية لليابان، والتي تستورد معظم نفطها، لا سيما مع ترقب الأسواق لرد الفعل الإيراني على دخول الولايات المتحدة المباشر في الصراع مع إسرائيل.المصدر:
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