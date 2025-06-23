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الأرصاد طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار والعظمى 47

الأرصاد طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار والعظمى 47

2025-06-23 04:02:10
(MENAFN- Al-Anbaa)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار وتظهر بعض السحب العالية .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 47 أما الصغرى فتصل إلى 34 درجة مئوية.

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