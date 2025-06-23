الأرصاد طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار والعظمى 47

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار وتظهر بعض السحب العالية .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 12 - 42 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 47 أما الصغرى فتصل إلى 34 درجة مئوية.