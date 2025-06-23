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الخارجية الإيرانية سنواصل تخصيب اليورانيوم

الخارجية الإيرانية سنواصل تخصيب اليورانيوم

2025-06-23 04:02:10
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، ان إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم.

جاء ذلك بعد يوم واحد على شن الولايات المتحدة الأميركية ضربات عسكرية على منشآت إيران النووية الأساسية في فوردو ونطنز وأصفهان.

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