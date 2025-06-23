الكويت تدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة في سورية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية دمشق والذي تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الاثنين، موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه.

وتقدمت بأصدق تعازي دولة الكويت لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية وأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.