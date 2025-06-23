الخطوط اللبنانية تعدل مواعيد رحلاتها المتوجهة من بيروت إلى الكويت

الخطوط اللبنانية تعدل مواعيد رحلاتها المتوجهة من بيروت إلى الكويت
أعلنت شركة (طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية) اليوم الاثنين، عن تقديم مواعيد إقلاع رحلاتها المتوجهة من بيروت إلى الكويت خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري بسبب التعديلات الطارئة على بعض المسارات الجوية في المنطقة.
وقالت الشركة في بيان، ان "تقديم مواعيد الرحلات يأتي نظرا للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة في مدة الرحلات".
وأوضحت أن الرحلات المتوجهة من بيروت الى الكويت (ME 404) ستقلع عند الساعة 7:50 صباحا بدلا من التوقيت السابق المحدد عند 8:40 صباحا وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (24 و25 و26 يونيو) وفق التوقيت المحلي في كل من بيروت والكويت.
ولفتت الشركة الى ان مواعيد الإقلاع المعدلة ستعتمد التوقيت المحلي في كل من بيروت والكويت (التوقيت متطابق) داعية الركاب المعنيين الى مراجعة مركز الاتصالات التابع للشركة أو زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالرحلات.ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في ظل التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الطيران المدني في المنطقة لا سيما بسبب المواجهات العسكرية الراهنة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وإيران وما نتج عنها من تعديلات على مسارات الطيران في الأجواء الإقليمية المحاذية.(
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