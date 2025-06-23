التربية لن يتم احتساب تأخيرات بصمة التواجد للعاملين في المدارس للعام الدراسي الحالي

التربية لن يتم احتساب تأخيرات بصمة التواجد للعاملين في المدارس للعام الدراسي الحالي
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الطبطبائي أكد على توفير بيئة عمل مرنة تحفظ حقوق المعلمين والمعلمات وتدعم استقرارهم الوظيفي
عبدالعزيز الفضلي
كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أنه لن يتم احتساب تأخيرات بصمة التواجد للمعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس بمراحلها المختلفة للعام الدراسي الحالي .
وأوضحت المصادر أنه بجهود ومساعي من قبل وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وبالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدني، وحرصًا على دعم الكوادر التعليمية والإدارية العاملة في المدارس لن يتم احتساب "تأخيرات بصمة التواجد” خلال العام الدراسي الحالي ، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار التقدير العميق للجهود المتواصلة التي يبذلها المعلمون والمعلمات والعاملون في الميدان التربوي.وأكدت المصادر أن وزارة التربية متمثلةً بوزيرها الطبطبائي حريصة على توفير بيئة عمل مرنة تحفظ حقوق المعلمين والمعلمات وتدعم استقرارهم الوظيفي، منوهةً إلى أن هذا الإجراء يعكس التفاهم البنّاء بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية في تبني سياسات مرنة تُراعي الظروف العملية والإنسانية للعاملين في القطاع التعليمي.
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