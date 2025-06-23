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التربية لن يتم احتساب تأخيرات بصمة التواجد للعاملين في المدارس للعام الدراسي الحالي

التربية لن يتم احتساب تأخيرات بصمة التواجد للعاملين في المدارس للعام الدراسي الحالي

2025-06-23 04:02:09
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الطبطبائي أكد على توفير بيئة عمل مرنة تحفظ حقوق المعلمين والمعلمات وتدعم استقرارهم الوظيفي

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أنه لن يتم احتساب تأخيرات بصمة التواجد للمعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس بمراحلها المختلفة للعام الدراسي الحالي .

وأوضحت المصادر أنه بجهود ومساعي من قبل وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، وبالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدني، وحرصًا على دعم الكوادر التعليمية والإدارية العاملة في المدارس لن يتم احتساب "تأخيرات بصمة التواجد” خلال العام الدراسي الحالي ، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار التقدير العميق للجهود المتواصلة التي يبذلها المعلمون والمعلمات والعاملون في الميدان التربوي.

وأكدت المصادر أن وزارة التربية متمثلةً بوزيرها الطبطبائي حريصة على توفير بيئة عمل مرنة تحفظ حقوق المعلمين والمعلمات وتدعم استقرارهم الوظيفي، منوهةً إلى أن هذا الإجراء يعكس التفاهم البنّاء بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية في تبني سياسات مرنة تُراعي الظروف العملية والإنسانية للعاملين في القطاع التعليمي.

MENAFN23062025000130011022ID1109708556

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