ريد إيه آي للذكاء الاصطناعي تُطوّر لوحة تحكم تكشف التزييف الرقمي

MENAFN - Al-Borsa News) في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف المحتوى الرقمي، برزت شركة مصرية ناشئة تحمل اسم“ريد إيه آي”، تطوّر حلولًا تقنية متقدمة للكشف عن المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، خاصة تقنية“الديب فيك” ، بهدف حماية المؤسسات الإعلامية والمالية والحكومية من مخاطر التضليل الرقمي وتزوير البيانات البصرية والسمعية.

قال محمد منير، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، إن“ريد ايه آي” تعمل حاليًا على تطوير لوحة تحكم ذكية تُمكّن المؤسسات من التأكد من أصالة المحتوى المرئي والمسموع الذي تتعامل معه يوميًا، وهو ما يمنح تلك الجهات أدوات فعالة لمواجهة الموجة المتصاعدة من التزييف الرقمي الذي بات يهدد مصداقية وسائل الإعلام، وسلامة البيانات المالية، وأمن المعلومات داخل المؤسسات الحكومية.

موضوعات((فارمتوبيا)) تسعى لجولة تمويلية بمليوني دولار قبل نهاية 2025 “زالدى كابيتال” تعتزم إطلاق صندوق استثمارى للأسهم القطاعية خلال أسابيع مخاوف اتساع الحرب تدفع الدولار للاقتراب مجددًا من مستوى 51 جنيهًا

أضاف أن هذا التوجه يتماشى مع التطورات العالمية التي بدأت تشهد تشريعات وتنظيمات حاسمة تجاه المحتوى المزيف، خاصة في أوروبا، إذ تفرض بعض الدول مثل إسبانيا غرامات ضخمة على الشركات التي تنشر أو تتداول محتوى مُزيّف، تصل إلى نحو 36 مليون يورو، أو ما يعادل 7% من إجمالي الإيرادات العالمية لتلك الشركات، وهو ما يخلق حاجة ماسة داخل الأسواق الناشئة لتبني أنظمة حماية وتحقق من نوعية المحتوى.

أوضح منير أن“ريد إيه آي” تأسست قبل نحو عام فقط، من خلال ثلاثة مؤسسين لا يزالون طلابًا في المرحلة الجامعية، إذ بدأت الفكرة كمشروع بحثي مشترك، ثم تحولت سريعًا إلى كيان حقيقي بعد إدراك حجم الفجوة التي تعاني منها المؤسسات في التحقق من مصداقية المحتوى الرقمي، لا سيما في ظل التقدم المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتابع :” بفضل عمل الفريق وتكامل تخصصاته في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور والصوت، تمكنوا من تطوير نموذج أولي للمنصة في وقت قياسي، ما أهلنا للمشاركة في عدد من الفعاليات الدولية، من أبرزها مسابقة جيتكس في دولة الإمارات”.

ولفت إلى أنهم حصلوا على إشادة واسعة بعد تصدرهم نتائج المسابقة على مستوى الشركات الناشئة في فئتهم واقتناص المركز الأول، وكان ذلك بمثابة شهادة ثقة مبدئية أهلتهم لاحقًا للانضمام إلى برنامج المسرّعات العالمي الشهير“بلاج آند بلاى”.

أشار منير، إلى أن انضمام الشركة لهذا البرنامج شكّل نقلة كبيرة في مسار الشركة، حيث حصلت على أول استثمار مؤسسي ضمن جولة التمويل التمهيدية من المسرّع ذاته، كما استفادت من التوجيه والدعم الفني الذي يوفره البرنامج لرواد الأعمال في مراحل النمو المبكرة، خاصة في المجالات التقنية فائقة التخصص.

وأضاف أن الشركة دخلت حاليًا في مرحلة تجارب فعلية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، من أجل اختبار كفاءة النظام في التحقق من أصالة المحتوى المصور والمسموع قبل النشر أو التداول، مؤكدًا أن ردود الفعل المبدئية كانت إيجابية، وهناك توجه لتوسيع قاعدة الاستخدام ليشمل قطاعات أخرى، على رأسها القطاع المالي والمؤسسات الحكومية.

وأوضح منير أن“ريد إيه آى” تستهدف في المرحلة المقبلة التوسع في السوق المصري، بالتوازي مع التوسع في أسواق منطقة الخليج العربي، وتحديدًا السعودية والإمارات، التي وصفها بأنها الأكثر وعيًا وتفاعلًا مع قضايا الحماية الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية، كما تضع الشركة خطة طويلة المدى للوصول إلى أسواق واعدة أخرى في شمال أفريقيا، مثل المغرب، بالإضافة إلى قطر والبحرين، ثم جنوب شرق آسيا وأوروبا، خاصة الدول التي تبنت بالفعل تشريعات حازمة بشأن محاربة التزييف الرقمي.

وعن فريق العمل، أشار منير إلى أن الشركة تضم حاليًا ثمانية أفراد، هم ثلاثة مؤسسين وخمسة موظفين بدوام كامل، يجمعون بين تخصصات هندسية وتقنية متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، وتحليل الصور والفيديو، بالإضافة إلى مهارات في إدارة البيانات والامتثال التنظيمي، مؤكدًا أن التركيز الحالي ينصب على بناء منتج قابل للتوسع التجاري مع الحفاظ على الدقة والامتثال لمعايير حماية البيانات والخصوصية.

واعتبر منير أن أكبر التحديات التي تواجه الشركة ليست فنية، وإنما تتعلق بضعف الوعي داخل السوق المحلية حول خطورة المحتوى المزيف، مشيراً إلى أنه في مصر والمنطقة العربية عمومًا لا يزال كثيرون يعتبرون محتوى الذكاء الاصطناعي مجرد أدوات للترفيه أو التسلية، بينما في الخارج هناك إدراك بأن هذه التقنيات قادرة على التلاعب في الأسواق والتأثير على سمعة الشركات وحتى توجيه الرأي العام سياسيًا.

واستشهد بحالات محددة شهدتها أوروبا أخيرًا، مثلما حدث في سلوفاكيا وإيطاليا، إذ تم استخدام محتوى مزيف مصنوع بتقنيات عالية الجودة للتأثير على نتائج الانتخابات أو لزعزعة ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الممارسات لم تعد مجرد تخوفات نظرية، بل واقع حقيقي يحتاج إلى أدوات اكتشاف واستجابة على أعلى مستوى من الدقة.

وعن وضع الشركة من حيث التمويل، قال منير إن“ريد إيه آي” حصلت بالفعل على استثمار أولي ضمن جولة التمويل التمهيدية من بلاج آند بلاى، بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه، دون الكشف عن التفاصيل النهائية حفاظًا على سرية الشروط، لافتًا إلى أن الشركة بصدد التفاوض حاليًا مع عدد من المستثمرين من مصر ودول الخليج لإغلاق الجولة خلال الشهرين المقبلين.

وأكد أن الشركة لا تسعى فقط للحصول على تمويل نقدي، وإنما تركز على جذب مستثمرين استراتيجيين لديهم خبرة في المجالات المرتبطة بالإعلام والبيانات والقطاع المالي، من أجل المساعدة في التوسع الإقليمي وبناء شراكات مؤسسية قوية.

وختم منير حديثه بالتأكيد على أن المستقبل لن يكون فقط لمن ينتج محتوى، بل لمن يستطيع التأكد من صحته أيضًا، مضيفًا أنهم يؤمنون بأن التكنولوجيا يجب أن تكون درع حماية للمؤسسات، لا مصدر تهديد لها، مشيراً إلى أنهم يعملون على أن تكون أدواتهم جزءًا أساسيًا من هذا الحصن.