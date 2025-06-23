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24 مليار ريال قروض الاستثمار الزراعي - جريدة الوطن السعودية

24 مليار ريال قروض الاستثمار الزراعي - جريدة الوطن السعودية

2025-06-23 04:01:08
(MENAFN- Al Watan) تصدرت قروض الخدمات الائتمانية الاستثمارية قائمة القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية من حيث القيمة، حيث تم اعتماد أكثر من 24 مليار ريال لدعم 5.655 مشروعًا زراعيًا حتى نهاية عام 2024م، شملت هذه القروض تمويل مشروعات جديدة، وتوسعة أو إعادة تأهيل مشروعات قائمة، بالإضافة إلى القروض التشغيلية.
وحسب تقرير حديث لصندوق التنمية الزراعي كان لقطاع الدواجن النصيب الأكبر، حيث استفاد من 1.508 قروض بقيمة تجاوزت 9.6 مليار ريال، تلاه قطاع البيوت المحمية بـ513 قرضًا بقيمة 3.7 مليار ريال، ثم قطاع الاستزراع المائي بـ94 قرضًا بقيمة 1.27 مليار ريال، أما سلاسل الإمداد فقد نالت 100 قرض بقيمة 1.13 مليار ريال، في حين حصل قطاع اللحوم الحمراء على 189 قرضًا بقيمة 1.08 مليار ريال.
كما دعمت مشروعات الاستثمار الخارجي بثلاثة قروض بقيمة 925 مليون ريال، ومشروعات أخرى نالت دعمًا ماليًا كبيرًا عبر 3.248 قرضًا بقيمة 6.5 مليار ريال.
قروض طويلة الأجل
وبلغت القروض التنموية طويلة الأجل، التي قدمها الصندوق منذ انطلاق نشاطه وحتى نهاية عام 2024م أكثر من 35 مليار ريال.
وقد شملت مجالات الإقراض عددًا من القطاعات الحيوية التي تهدف إلى دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ومن أبرزها البيوت المحمية، والمدرجات الجبلية، والآلات الزراعية، وقوارب الصيد، وتربية النحل وإنتاج العسل، وفسائل النخيل وشتلات الفواكه، وحيوانات التربية.
وبحسب بيانات الصندوق، جاءت الآلات الزراعية وملحقاتها في صدارة مجالات الإقراض بقيمة تجاوزت 7.28 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 20.4% من إجمالي القروض، تلتها فئة ((أخرى))، التي شملت مشروعات متعددة بقيمة تجاوزت 21.4 مليار ريال، بنسبة بلغت 60%، أما البيوت المحمية وملحقاتها فبلغت قيمتها 1.4 مليار ريال بنسبة 3.9%، فيما خصص نحو 1.5 مليار ريال لفسائل النخيل وشتلات الفواكه بنسبة 4.3%.
كما استفادت مشروعات تربية وتسمين الأبقار والأغنام من قروض بقيمة تجاوزت المليار ريال بنسبة 3%، فيما نالت مشروعات النحل والعسل 887 مليون ريال بنسبة 2.5%، وقد خُصصت قروض بقيمة 809 مليون ريال للمدرجات الجبلية والمحاصيل البعلية بنسبة 2.3%، وقوارب الصيد نالت دعمًا بلغ 1.24 مليار ريال بنسبة 3.5%، أما مشروعات إنتاج البن العربي فبلغت قيمتها نحو 95.7 مليون ريال بنسبة 0.3%، والعيادات البيطرية حصلت على تمويل بقيمة 4.4 ملايين ريال بنسبة 0.1%.
ضمانات القروض
أما من حيث نوع الضمانات المقدمة، فقد بلغت قيمة القروض التي قُدمت بناءً على الضمان الشخصي أكثر من مليار ريال من خلال 10.943 قرضًا، فيما بلغ عدد القروض بضمان عقاري 763 قرضًا بقيمة تجاوزت 3.06 مليار ريال، كما قُدمت 21 قرضًا بناءً على ضمان شخصي وعقاري بقيمة 13.2 مليون ريال، ليبلغ مجموع القروض حسب الضمانات 11.748 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.1 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالركائز الإستراتيجية، أكد الصندوق التزامه بتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتطوير خدمات التسويق والخدمات الزراعية، كما يسعى الصندوق إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم أفضل وسائل التمويل والخدمات، إلى جانب تمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية المستدامة والارتقاء بالتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية لكل منطقة.
وتضمنت الأهداف الإستراتيجية أيضًا تطوير الأنظمة التشغيلية لتحقيق التميز المؤسسي، وتنمية الكفاءات البشرية، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية الزراعية، من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية والمراكز البحثية، ويسعى الصندوق إلى ضمان الاستدامة المالية عبر تحسين الكفاءة التشغيلية، وإدارة السيولة ضمن سياسة متوازنة لإدارة المخاطر.

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