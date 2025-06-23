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إسرائيل تشن ضربات على كرمنشاه.. وإيران ترد بالصواريخ

إسرائيل تشن ضربات على كرمنشاه.. وإيران ترد بالصواريخ

2025-06-23 03:46:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن، الإثنين، ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه بغرب إيران، في اليوم الحادي عشر من الحرب بين الدولتين.
وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو "يشن حاليًا ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران".
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".
ودوّت صفارات الإنذار مرة أخرى في عدة مناطق في إسرائيل، وتم توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعار آخر.
وتم رفع القيود في وقت لاحق. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.
وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو الجاري، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران.
وقد ردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالمُسيّرات على إسرائيل.
سكاي نيوز


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