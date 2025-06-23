إسرائيل تشن ضربات على كرمنشاه.. وإيران ترد بالصواريخ

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إسرائيل تشن ضربات على كرمنشاه.. وإيران ترد بالصواريخ
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن، الإثنين، ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه بغرب إيران، في اليوم الحادي عشر من الحرب بين الدولتين.
وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو "يشن حاليًا ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران".
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".
ودوّت صفارات الإنذار مرة أخرى في عدة مناطق في إسرائيل، وتم توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعار آخر.
وتم رفع القيود في وقت لاحق. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.
وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو الجاري، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران.
وقد ردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالمُسيّرات على إسرائيل.
سكاي نيوز
وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو "يشن حاليًا ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران".
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".
ودوّت صفارات الإنذار مرة أخرى في عدة مناطق في إسرائيل، وتم توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعار آخر.
وتم رفع القيود في وقت لاحق. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.
وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو الجاري، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران.
وقد ردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالمُسيّرات على إسرائيل.
سكاي نيوز
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