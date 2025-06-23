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التربية: الامتحان المسرب مزيف .. وسنلاحق مروجي الإشاعات

التربية: الامتحان المسرب مزيف .. وسنلاحق مروجي الإشاعات

2025-06-23 03:46:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التربية والتعليم أن الورقة المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي يُزعم أنها تتعلق بامتحان اليوم، هي ورقة مزيفة ومضلّلة ولا تمتّ للحقيقة بصلة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ستلاحق مروّجيها، ولن تسمح بالتشويش على الطلبة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتشكيك في احترافية الوزارة في إدارة الامتحان.

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