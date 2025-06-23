الضريبة: إعفاءات تشمل هؤلاء حتى نهاية العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والمكلفين الذين استفادوا من قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات لجنتي التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة على من قاموا بتقسيط مستحقات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.



واشترط القرار تسديد الضرائب المترتبة عليهم كاملة قبل نهاية العام الحالي 2025م، حتى يتم اعفاؤهم من المبالغ الإضافية المترتبة على التقسيط علما بان المطالبات التي ما زالت قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية تستفيد من هذا القرار في حال صدور قرار الموافقة عليها قبل نهاية العام الحالي.



ويأتي هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء وقاموا بتقسيطها من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025م دون أي مبالغ إضافية.