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الاحتلال يهاجم 6 مطارات عسكرية إيرانية في هجمات دقيقة

الاحتلال يهاجم 6 مطارات عسكرية إيرانية في هجمات دقيقة

2025-06-23 03:46:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، أنه نجح في تعطيل القدرة التشغيلية لستة مطارات عسكرية داخل إيران، موزعة على مناطق الوسط والشرق والغرب، وذلك ضمن موجة من الضربات الجوية الدقيقة التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي منذ بدء المواجهة.
وتواصل إيران من جهتها توجيه الضربات للكيان الصهيوني عبر الهجمات الصاروخية للمواقع العسكرية واللوجستية والمطارات الإسرائيلية والقواعد العسكرية أيضاً .


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