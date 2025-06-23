  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إيران تُعدم جاسوسًا جنّده الموساد.. تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة

إيران تُعدم جاسوسًا جنّده الموساد.. تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة

2025-06-23 03:46:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستمر السلطات الإيرانية منذ بداية الهجوم الإسرائيلي عليها في الإعلان بكثافة عن إلقاء القبض على جواسيس وتفكيك شبكات من العملاء الذين جنّدهم "الموساد" الإسرائيلي لمهام داخل البلاد.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية عن إعدام الجاسوس محمد أمين مهدوي‌ شايسته، صباح اليوم الإثنين، المتهم بالعمالة لجهاز "الموساد" وتنفيذ مهمات لصالحه داخل إيران عبر شبكات إلكترونية.
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن الجاسوس مهدوي شايسته كان مسؤولًا عن إدارة شبكة إلكترونية، ونقل الأوامر من ضباط "الموساد"، وتوجيه العمليات الافتراضية وحتى الميدانية.
ومنذ انطلاق الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية وبُنى تحتية عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد، نشطت الأجهزة الأمنية الإيرانية في القبض على أفراد من شبكات تابعة لإسرائيل، وخاصة منها التي كانت تنشط في تشغيل الطائرات المسيّرة.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت السلطات الإيرانية عن إلقاء القبض على أشخاص من جنسيات أجنبية بنفس التهم، في خضم صراع خطير مع إسرائيل لا تقف حدوده عند الضربات المتبادلة، وإنما على مستوى العملاء الذين ينفذون مهام قد تكون أخطر بكثير من الضربات العسكرية المدمّرة.
روسيا اليوم


MENAFN23062025000208011052ID1109708473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث