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هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في كرمانشاه بإيران

هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في كرمانشاه بإيران

2025-06-23 03:46:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم من خلال سلاح الجو، مواقع للبنية التحتية العسكرية في مدينة كرمانشاه بإيران.


وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات وتفعيل الدفاع الجوي في المدينة.

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