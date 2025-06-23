طلبة الثانوية يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين

طلبة الثانوية يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين
وكانت أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد الامتحان العام، الذي سيتقدم له (209871) مشتركا ومشتركة من جيل 2007؛ منهم (147461) طلبة نظاميون، و(62410) طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.
وسيجري عقد الامتحان في (826) مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على (1983) قاعة امتحانية، إضافة إلى (42) قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزا موزعة على محافظات المملكة كافة.
وكانت بدأت أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، وتنتهي يوم الخميس العاشر من شهر تموز المقبل.
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