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طلبة الثانوية يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين

طلبة الثانوية يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين

2025-06-23 03:46:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" اليوم الاثنين، التقدم لجلسات الامتحانات النهائية، حيث يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية ولكافة الفروع.

وكانت أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد الامتحان العام، الذي سيتقدم له (209871) مشتركا ومشتركة من جيل 2007؛ منهم (147461) طلبة نظاميون، و(62410) طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

وسيجري عقد الامتحان في (826) مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على (1983) قاعة امتحانية، إضافة إلى (42) قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزا موزعة على محافظات المملكة كافة.

وكانت بدأت أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، وتنتهي يوم الخميس العاشر من شهر تموز المقبل.

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