الدكتورة رؤى عريقات .. ألف مبارك النجاح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتقدم السيد خالد عريقات وزوجته السيدة رندا يحيى وأبناؤهم إبراهيم وريتــال بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنتهم الغالية الدكتورة رؤى خالد عريقات.



بمناسبة تخرجها من كلية الطب – الجامعة الأردنية بتقدير امتياز، سائلين المولى عز وجل أن يوفقها في مسيرتها المهنية والعملية، وأن يجعل النجاح والتوفيق حليفها الدائم.



نفتخر بكِ يا دكتورة رؤى، ونسأل الله أن يجعل هذا الإنجاز بداية لمسيرة زاخرة بالعطاء والتميز في خدمة الإنسانية.



ألف مبارك يا دكتورتنا الغالية