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طهران تدرس الرد على واشنطن بعد هجومها على مواقعها النووية

طهران تدرس الرد على واشنطن بعد هجومها على مواقعها النووية

2025-06-23 03:46:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية والصاروخية، في وقت يتأهب فيه العالم، الاثنين، لرد طهران على الهجوم الأميركي على مواقعها النووية، في حين أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.
وتعهدت إيران بالدفاع عن نفسها، الأحد، بعد يوم واحد من انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي ضد البلاد منذ ثورتها الإسلامية عام 1979، على الرغم من الدعوات إلى ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية من جميع أنحاء العالم.


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