السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة في دمشق، أمس الأحد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وشدّدت الرياض في بيان صادر عن وزارة الخارجية على موقف السعودية الرافض لـ"استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء".
وأكدت وقوف المملكة إلى جانب سوريا "ضد كل أشكال العنف والتطرّف والإرهاب".
كما قدّمت وزارة الخارجية السعودية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنّية للمصابين الشفاء العاجل.
وقد اقتحم انتحاري يتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي الكنيسة أثناء تأدية المصلّين للصلاة، أمس الأحد، حيث أطلق النار عشوائيًا ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار جسيمة داخل الكنيسة.
وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهجوم أسفر عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، فيما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط موقع الانفجار، وانتشرت في الشوارع المجاورة لتأمين المنطقة.
من جانبه، أدان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، بشدة التفجير الإرهابي، مؤكدًا في تصريح لـ"سانا" على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي في مواجهة مثل هذه المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعلنت وزارة الصحة السورية، مساء الأحد، مقتل 22 مدنيًا وإصابة 59 آخرين كحصيلة للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة في دمشق.
روسيا اليوم
وشدّدت الرياض في بيان صادر عن وزارة الخارجية على موقف السعودية الرافض لـ"استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء".
وأكدت وقوف المملكة إلى جانب سوريا "ضد كل أشكال العنف والتطرّف والإرهاب".
كما قدّمت وزارة الخارجية السعودية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنّية للمصابين الشفاء العاجل.
وقد اقتحم انتحاري يتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي الكنيسة أثناء تأدية المصلّين للصلاة، أمس الأحد، حيث أطلق النار عشوائيًا ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار جسيمة داخل الكنيسة.
وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهجوم أسفر عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، فيما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط موقع الانفجار، وانتشرت في الشوارع المجاورة لتأمين المنطقة.
من جانبه، أدان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، بشدة التفجير الإرهابي، مؤكدًا في تصريح لـ"سانا" على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي في مواجهة مثل هذه المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعلنت وزارة الصحة السورية، مساء الأحد، مقتل 22 مدنيًا وإصابة 59 آخرين كحصيلة للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة في دمشق.
روسيا اليوم
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
معظم البورصات العربية تتجاهل الضربات الأمريكية.. ودراما في مصر والسعودية
وزير التعليم العالي والبروفيسور مجدي يعقوب يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان والمؤسسة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تدمير صواريخ خرمشهر الإيرانية قبل إطلاقها
ولي عهد الشارقة يكرم الفائزين بجائزة العمل التطوعي في دورتها الـ 22
تعيين فرزاد بيليموريا رئيساً لوحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك باركليز بدولة الإمارات
كيف خطط ترمب ونتنياهو خلف الكواليس قبل قصف النووي الإيراني؟