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السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق

السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق

2025-06-23 03:46:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة في دمشق، أمس الأحد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وشدّدت الرياض في بيان صادر عن وزارة الخارجية على موقف السعودية الرافض لـ"استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء".
وأكدت وقوف المملكة إلى جانب سوريا "ضد كل أشكال العنف والتطرّف والإرهاب".
كما قدّمت وزارة الخارجية السعودية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنّية للمصابين الشفاء العاجل.
وقد اقتحم انتحاري يتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي الكنيسة أثناء تأدية المصلّين للصلاة، أمس الأحد، حيث أطلق النار عشوائيًا ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار جسيمة داخل الكنيسة.
وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهجوم أسفر عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، فيما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط موقع الانفجار، وانتشرت في الشوارع المجاورة لتأمين المنطقة.
من جانبه، أدان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، بشدة التفجير الإرهابي، مؤكدًا في تصريح لـ"سانا" على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي في مواجهة مثل هذه المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعلنت وزارة الصحة السورية، مساء الأحد، مقتل 22 مدنيًا وإصابة 59 آخرين كحصيلة للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة في دمشق.
روسيا اليوم


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