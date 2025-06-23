  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نائب وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تخصيب اليورانيوم

نائب وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تخصيب اليورانيوم

2025-06-23 03:46:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم.


وقال نائب وزير الخارجية الإيراني "لا أحد يستطيع أن يملي علينا ما يجب علينا فعله طالما أننا نتصرف في إطار التزاماتنا القانونية."


وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية.

MENAFN23062025000208011052ID1109708464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث