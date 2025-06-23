نائب وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تخصيب اليورانيوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم.



وقال نائب وزير الخارجية الإيراني "لا أحد يستطيع أن يملي علينا ما يجب علينا فعله طالما أننا نتصرف في إطار التزاماتنا القانونية."



وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على 3 منشآت نووية إيرانية.