ترامب يؤكد تدمير المواقع النووية الإيرانية ويجتمع مع فريقه الأمني

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن / PNN - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أضرارا جسيمة لحقت بجميع المواقع النووية في إيران، في حين يعقد اجتماعا مع فريقه الأمني، وذلك بعد يوم من هجوم أميركي استهدف 3 منشآت.

وأوضح ترامب أن الضرر الأكبر الذي لحق بالمواقع النووية في إيران وقع على عمق كبير تحت سطح الأرض، وأن صور الأقمار الصناعية أظهرت الضرر الكبير الذي لحق بها.

وأكد أن التدمير مصطلح دقيق لوصف ما حدث للمواقع النووية الإيرانية، وأن الهدف تحقق.

وأكدت واشنطن أمس الأحد أن ضرباتها غير المسبوقة على إيران دمرت برنامجها النووي، حيث قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث "لقد دمرنا البرنامج النووي الإيراني".

كما قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال دان كين إن "التقييمات الأولية تشير إلى أن المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار وتدمير شديدين".

في المقابل، حذر علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني من أنه حتى لو أدت الضربات الأميركية والإسرائيلية إلى تدمير المواقع النووية الإيرانية فإن "اللعبة لم تنته"، وفقا لما نقلت عنه وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية أمس الأحد.

وقال شمخاني إن "مواد التخصيب والمعارف الأصلية والإرادة السياسية ستبقى على حالها، وستستمر المفاجآت".

من جانبه، صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بأنه "في الوقت الحالي لا أحد قادر على تقييم الأضرار تحت الأرض في فوردو".

وشنت الولايات المتحدة هجمات فجر أمس الأحد استهدفت 3 منشآت نووية في كل من فوردو ونطنز وأصفهان، ووصفها ترامب بأنها "ناجحة"، وأنها حرمت إيران من القنبلة النووية، في حين نددت طهران بتلك الهجمات وتوعدت بالرد.

ونفذ الهجوم الأميركي المفاجئ -الذي أطلق عليه اسم "مطرقة منتصف الليل"- باستخدام 7 قاذفات شبح من طراز "بي 2" لم ترصدها الدفاعات الجوية الإيرانية، بحسب واشنطن.

ووفقا للبنتاغون، كانت هذه أكبر ضربة عملياتية تنفذها قاذفات "بي 2" الإستراتيجية في التاريخ الأميركي.

ولأول مرة، استخدمت واشنطن قنابل قوية خارقة للتحصينات من طراز "جي بي يو-57" التي تزن 13 طنا وقادرة على اختراق عشرات الأمتار في الأعماق قبل أن تنفجر.

من ناحية أخرى، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي اليوم الاثنين لمناقشة نتائج الهجوم على إيران.

وقد حث ترامب في تصريحات سابقة إيران على إنهاء الصراع، وقال إنه يريد السلام، كما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس أن بلاده مستعدة لـ"إجراء محادثات" مع إيران تتناول برنامجها النووي المدني.